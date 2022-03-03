Sivil Savunma’dan yeşile katkı





Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 17 Mayıs 2020’de Tepebaşı köyünde çıkan ve Kalkanlı bölgesine kadar uzanan alanda etkili olan büyük orman yangınında zarar gören ve Orman Dairesi tarafından tahsis edilen bölgeye fidan dikerek “Sivil Savunma Anı Ormanı” oluşturdu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte “Sivil Savunma Anı Ormanı”’na 500 adet çam ve selvi fidanı dikidi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, daha önceki yıllarda düzenlenen fidan dikme etkinlikleriyle Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele bölgelerinde toplam beş adet Sivil Savunma koruluğu oluşturulmuştu.

Orman Dairesi ile iş birliği içerisinde bundan sonraki dönemlerde de Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nca ağaçlandırma çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.

