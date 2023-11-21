Sivil Savunma’dan deprem ve yangın tatbikatı

Sivil Savunma, Gazimağusa Belediyesinde deprem tahliyesi ve yangın tatbikatı yaptı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü, “Yerinde Tatbikat ve Uygulama Eğitim” çalışması kapsamında Gazimağusa Belediyesinde deprem tahliyesi ve yangın tatbikatı yaptı.Sivil Savunma’nın her yıl düzenli olarak yaptığı daire müessese eğitimi kapsamında afet ve acil durumlarla ilgili personelin nasıl davranacağı konusunda ayrıca bilgilendirme toplantısı yapıldı.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü Eğitimcileri Hasan Özboltaşlı ve Osman Demirli’nin hem teorik bilgiler aktardığı, hem de uygulamalı olarak yönettiği tatbikat, Belediye binasının içerisinden yaralı kurtarma ile dam üzerinde mahsur kalan birinin Sivil Savunma tarafından halatla tahliyesi olmak üzere 2 aşamada gerçekleşti.Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, İsias Otel enkazında görev yapan Sivil Savunma ekibinin bölgeye ilk giden ekiplerden olduğunu ifade ederek, orada gösterdiği çaba ve çalışmalardan dolayı Sivil Savunma ekibinin ülkenin gururu olduğunu söyledi.Eğitimcilerden Hasan Özboltaşlı da bilgilendirme toplantısında, ülkenin deprem kuşağında bulunduğunu, depreme dayanıklı yapılar yapılması gerektiğini, halkın ev ve apartmanları zemine uygun sağlamlıkta yapması gerektiğini belirtti.Özboltaşlı, ayrıca ev içerisinde yüksek ve ağır olup devrildiğinde insana zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesi gerektiğini, yatakların cam kenarında olmaması gerektiğini ya da camın kırıldığında insana zarar vermemesi için kalın perdelerin olması gerektiğini ifade etti.Deprem başladığında müstakil evde oturanların 10 saniyede evden çıkma şansı varsa çıkmasının, yüksek binalarda oturanların sağlam eşyaların yanında çök kapan tutun hareketini yaparak kendisine yaşam üçgeni yaratmasının önemine dikkat çekti.