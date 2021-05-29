HP Başkanı Özersay “KKTC yasaları çerçevesinde Sivil Savunma Teşkilatı’nın görevi istihbarat işi midir?” dedi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na KKTC’den birilerinin atanması gerektiğini belirtti



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgili ismi geçenlerin yaptığı açıklamalara değinerek, "O dönemde ‘Sivil Savunma Teşkilatı tarafından Türkiye’den gelen ekibe PKK’nın faaliyetlerini araştırması için araç verdik’ deniliyor. Soruyorum, KKTC yasaları çerçevesinde Sivil Savunma Teşkilatı’nın görevi istihbarat işi midir?” dedi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın toplum için birçok faydalı işler yaptığını ama bunun içinde istihbaratın olmaması gerektiğini kaydeden Özersay, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na KKTC’den birilerinin atanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de darbe girişimi yapmış ve yakalanmış kişilerin KKTC'de Sivil Savunma Teşkilatı’nda görev yaptığına işaret eden Özersay, "Sivil Savunma Teşkilat Başkanı’nı bizim atamamız gerekir. Hükümete geldiğimizde biz de Sivil Savunma Teşkilatı’na buradan atama yapamadık” dedi. Özersay, yaşanan geçmiş olayların, bu makama bizim atama yapmamız gerektiğinin önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

Kudret Özersay Haber Kıbrıs Web TV'de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay'ın sorularını yanıtladı.

Faili meçhul cinayette tabunun yıkılması için cesaretin gerekli olduğuna vurgu yapan Özersay, "Devletin itibarı benim için önemlidir. Dış temaslarda bulunduğumuzda hukuk devleti olduğumuzu söyleyebilmem için bu davanın üzerine gidilmeli" ifadelerini kullandı.

Çakma milliyetçilik anlayışının geride bırakılması gerektiğini savunan Özersay, "Marifet, devletin itibarını yükseltmek için hukukun üstünlüğü ve insan haklarında adım atmaktır" şeklinde konuştu.

Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgili adı geçenlerin yaptığı açıklamalara değinen Özersay, "O dönemde ‘Sivil Savunma Teşkilatı tarafından Türkiye’den gelen ekibe PKK’yi araştırması için araç verdik’ deniliyor. Soruyorum, KKTC yasaları çerçevesinde Sivil Savunma Teşkilatı’nın görevi istihbarat işi midir? Bu söylemler farklı algılanıyor" ifadelerini kullandı. Özersay, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın toplum için birçok faydalı işler yaptığını, yangın, sel baskını diğer doğal afetlerde önemli rol üstelendiğini, kayıp insanlar bulduğunu, canlar kurtardığını, bunların ihtiyaç olduğunu, takdir ettiklerini ama bunun içinde istihbaratın olmaması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de darbe girişimi yapmış ve yakalanmış kişilerin KKTC'de sivil savunmada görev yaptığına işaret eden Özersay, "Hükümete geldiğimizde biz de Sivil Savunma Teşkilatı’na buradan atama yapamadık. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yapmış ama adı 90'lı yıllarda istihbarat işlerine, 2000’li yıllarda darbeye karışanlar var. Yasaya aykırı işlerle uğraşılırsa bu konular ele alınmalı. Bu yapıyla biz sorun ithal ediyoruz” dedi. Özersay, bu durumun Türkiyeli yetkililere anlatılabileceğini kaydetti.



"ESKİ ESERE BETON DÖKMEK VE BAYRAK DİKMEKLE DEVLET YÜCELTİLMEZ"

KKTC'ye inanan biri olduğunu anlatan Özersay, "Halkın bir devleti olmasını ve bu devletin hukuka uygun hareket etmesini savunurum. Devleti yüceltmek eski eserin üzerine beton dökmek ve bayrak dikmek değil" diye konuştu.

"Polisin ‘dosya kayıp değil’ açıklaması olumludur"

Kutlu Adalı dosyasının kayıp olduğuyla ilgili kendisine bilgi geldiğini ve açıklama yaptığını, daha sonra polisin açıklamasını da yayınladığını dile getiren Özersay, "Polisin ‘dosya kayıp değil’ açıklaması olumludur. İhmal varsa elimizde veri olması için kayıt altına alınması önemlidir" ifadelerini kullandı.

"İfade için Cumhurbaşkanına gerek yok"

Özersay, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili CTP'nin iddia ettiği gibi ‘Adli Yardımlaşma Anlaşması’ nedeniyle cumhurbaşkanının Türkiyeli yetkililerle girişimine gerek olmadığını, polis ve savcılığın adım atabileceğini kaydetti.



