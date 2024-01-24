banner913
banner932
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
19 0
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
16 0
 
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
15 0
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
54 0
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
20 0
Süte 5 TL indirim geldi
Süte 5 TL indirim geldi
30 0
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
16 0
banner1012
banner985

Sivil Savunma Teşkilatı ile Sivil Afet Timi Derneği protokol imzalandı

banner974
Sivil Savunma Teşkilatı ile Sivil Afet Timi Derneği protokol imzalandı
banner971
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, protokol bugün saat 09.00’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında imzalandı. Sivil Savunma Teşkilatı  Başkanı  Atilla  Karaca  ile  Sivil  Afet  Timi  Derneği  Başkanı Tayfun Çanakçı’nın imza koyduğu protokol, ortak faaliyetler ile afet ve acil durumlarda iş birliğini kapsıyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.