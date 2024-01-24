Sivil Savunma Teşkilatı ile Sivil Afet Timi Derneği protokol imzalandı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, protokol bugün saat 09.00’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında imzalandı. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ile Sivil Afet Timi Derneği Başkanı Tayfun Çanakçı’nın imza koyduğu protokol, ortak faaliyetler ile afet ve acil durumlarda iş birliğini kapsıyor.
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