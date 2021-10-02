Sivil Savunma tatbikata hazırlanıyor

Sivil Savunma Teşkilatı, Mağusa’da 6 – 7 Ekim tarihlerinde Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı gerçekleştirecek



Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 6 – 7 Ekim tarihlerinde Gazimağusa bölgesinde yapılacak Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı yapacak.

Sivil Savunma, basına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca dünyada yaşanan afetlerin sayısı ve boyutunun her geçen gün arttığına dikkati çekerek, buna paralel olarak karşılaşılan can ve mal kayıplarının da yükseldiğini belirtti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak, KKTC’nin ortak gücü olan afet yönetimi sisteminin bütün safhalarının günün koşullarına uygun, uluslararası standartlarına ulaşması için paydaş kurumlarla birlikte büyük çaba harcadıklarını belirten Karaca, “Bu çabamızın yegane amacı ise hiç şüphesiz halkımızın afet ve acil durumlarda karşılaşacağı tehlikelerin ve uğrayacağı zararların en aza indirilmesidir. Bu amaca ulaşmak maksadıyla tüm kurumlarımızla birlikte daha etkin ve verimli bir sistem oluşturmak için yeni projelerin adımlarını atmaktayız” ifadelerini kullandı.

6-7 Ekim’de icra edilecek Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı hakkında bilgi de veren Karaca, halkı tatbikatı izlemeye davet etti.

Karaca, “6 Ekim 2021 Çarşamba günü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanlığında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele ilçelerinde kurulacak İlçe Kriz Yönetim Merkezleri tarafından bölgesel imkanlar kullanılarak hazırlanan senaryo dahilindeki olaylara müdahaleler gerçekleştirilecektir. 7 Ekim 2021 Perşembe günü ise, senaryo gereği meydana gelen afetten en çok etkilenen bölge olarak belirlenen Gazimağusa bölgesi, tüm paydaş kurumlarımızın imkan ve kabiliyetlerinin sergileneceği faaliyetimize ev sahipliği yapacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sivil Savunma Teşkilatı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Ümit Altınkaynak, tatbikat ile ilgili bir sunum yaptı.

Sunumunda tatbikatın amaç ve faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler aktaran Altınkaynak, 7 Ekim tarihinde saat 15.00 – 17.00 saatleri arasında “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetleri çerçevesinde, öğrenci tahliyesi, trafik kazasına müdahale, ev yangınının söndürülmesi, duman dolu odadan kurtarma, akaryakıt ve LPG yangınına müdahale, tünel ile üst kattan kurtarma, atlama yatağı ile kurtarma, denize düşen araçtan kurtarma, helikopter ile düzensiz göçmen kurtarma, denizde yangına müdahale, deniz kirlenmesine müdahale, şüpheli pakete müdahale gibi birçok faaliyet icra edileceğini kaydetti.



