Sivil Savunma mükelleflerine terhis töreni

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın 1963 doğumlu 177 mükellefine hizmet belgeleri takdim edildi

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Girne Bölge Müdürlüğü Halk Örgütü mükellefleri terhis töreni yapıldı.Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Uluslararası Kongre Salonu’nda düzenlen törende yapılan konuşmaların ardından Girne Bölgesi halk örgütü kadrolarında görevli 1963 doğumlu 177 mükellefe hizmet belgeleri takdim edildi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü’nde Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden dolayı görev süresi bitenlere plaket takdiminin yapıldığı terhis törenine katıldıCumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, terhis törenine katıldı.Töre, etkinlikte yaptığı konuşmada, barışta ve savaşta Sivil Savunmanın çok güçlü olması gerektiğine değinerek ülkenin en önemli kurumu olduğunu söyledi.Sivil Savunma’nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği etkinlere mümkün olduğunca katılmaya çalıştığını kaydeden Töre, yapılan faaliyetleri gururla takip ettiklerini ifade etti.Teşkilatın vatan, millet ve bayrak sevgisini daima ön planda tuttuğunu vurgulayan Töre, 1963’den 1974’e Kıbrıs Türk halkının geçtiği süreçlerin daima iyi bilinmesi gerektiğini belirtti.O zor yılların geride kaldığına değinen Töre: “Allah bizi devletsiz bırakmasın. Türk ordusundan ayırmasın” dedi.Töre, konuşmasının ardından terhis belgelerini verdi.