banner913
banner932
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
8 0
Erdoğan Pazartesi geliyor
Erdoğan Pazartesi geliyor
20 0
 
Hani sıkıntı yoktu?
Hani sıkıntı yoktu?
40 0
Dev kupa İstanbul'da sahibini buluyor
Dev kupa İstanbul'da sahibini buluyor
13 0
Vedat Kaner Easy League başlıyor
Vedat Kaner Easy League başlıyor
38 0
Güzelyurt Belediyesi, 3 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu
Güzelyurt Belediyesi, 3 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu
18 0
''Milli gelirimiz 13 bin doları geçecek
''Milli gelirimiz 13 bin doları geçecek
12 0
banner915

Sivil Savunma mükelleflerine terhis töreni

banner476

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın 1963 doğumlu 177 mükellefine hizmet belgeleri takdim edildi

banner825
Sivil Savunma mükelleflerine terhis töreni
banner931
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Girne Bölge Müdürlüğü Halk Örgütü mükellefleri terhis töreni yapıldı.
 Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Uluslararası Kongre Salonu’nda düzenlen törende yapılan konuşmaların ardından Girne Bölgesi halk örgütü kadrolarında görevli 1963 doğumlu 177 mükellefe hizmet belgeleri takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü’nde Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden dolayı görev süresi bitenlere plaket takdiminin yapıldığı terhis törenine katıldı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, terhis törenine katıldı. 
Töre, etkinlikte yaptığı konuşmada, barışta ve savaşta Sivil Savunmanın çok güçlü olması gerektiğine değinerek ülkenin en önemli kurumu olduğunu söyledi. 
Sivil Savunma’nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği etkinlere mümkün olduğunca katılmaya çalıştığını kaydeden Töre, yapılan faaliyetleri gururla takip ettiklerini ifade etti. 
Teşkilatın vatan, millet ve bayrak sevgisini daima ön planda tuttuğunu vurgulayan Töre, 1963’den 1974’e Kıbrıs Türk halkının geçtiği süreçlerin daima iyi bilinmesi gerektiğini belirtti. 
O zor yılların geride kaldığına değinen Töre: “Allah bizi devletsiz bırakmasın. Türk ordusundan ayırmasın” dedi. 
Töre, konuşmasının ardından terhis belgelerini verdi. 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.