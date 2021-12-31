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Sivil Savunma: Her çağrı dikkate alınıp, müdahale edildi

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Sivil Savunma: Her çağrı dikkate alınıp, müdahale edildi
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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, aşırı yağışlar sonucu bazı bölgelerde meydana gelen su baskınlarıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Sivil Savunma ekiplerinin yapılan yardım çağrılarına yanıt vererek pek çok bölgede müdahalede bulunuduğu belirtilen açıklamada, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından “Sivil Savunma Teşkilatı’na ulaşılamadığı ve yardım çağrılarına yanıt alınamadığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada, iddia üzerine kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda acil durum hattı olan ALO 101 ve diğer kurum numaralarına sözkonusu kişiler tarafından herhangi bir arama yapılmadığının tespit edildiği belirtildi.

Sivil Savunma Teşkilatı yetkilileri ayrıca, kurumlarına gelen yardım taleplerinin zaman kaybetmeksizin değerlendirildiğini ve olaylara müdahale edildiğini ifade etti.

“Zaman mevhumu gözetmeksizin cansiperane bir şekilde halkımızın yanında olan ve de olmaya devam edecek kurumumuzun gerçekleri yansıtmayan ifadelerle suçlanması kabul edilemez” denilen açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde 7/24 saat Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na ALO 101 ve 600 01 01 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği de vurgulandı.

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