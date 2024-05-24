Sivil savunma halk örgütü mükelleflerine hizmet belgeleri törenle veriliyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının, halk örgütü kadrolarında görevli 1964 doğumlu halk örgütü mükelleflerine yönelik hizmet belgesi takdim törenleri başladı.



Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmet belgesi takdim törenlerinin ilki, dün akşam Girne Bölge Müdürlüğü mükelleflerine yönelik olarak Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi.



Törende, halk örgütü mükelleflerine Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından hizmet belgesi ve plaket takdim edildi.



Diğer İlçelerdeki Hizmet Belgesi Takdim törenleri ise, 30 Mayıs Perşembe akşamı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Yakın Doğu Üniversitesi Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu Lefkoşa’da; 6 Haziran Perşembe akşamı Güzelyurt ve Lefke Bölge Müdürlükleri bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu / Kalkanlı’da; 13 Haziran Perşembe akşamı Gazimağusa ve İskele Bölge Müdürlükleri bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı / Gazimağusa’da gerçekleştirilecek.



Bu yıl düzenlenen hizmet belgesi takdim törenlerinde toplam 762 mükellefe hizmet belgesi takdim edilecek.

