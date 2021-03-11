Sivil Savunma envanterine 9 metrelik deniz botunu da ekledi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB), 2020 yılı projeleri kapsamında bir adet fiber tabanlı 9 metrelik deniz botunu envanterine kattığını duyurdu.

SSTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 kişi taşıma kapasitesine sahip olan bot, 9 metre uzunluğunda, 500 HP motor gücünde ve her türlü kötü hava koşullarında bile kullanılabilecek özelliğe sahip.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca; personelin dalış eğitimleri, arama kurtarma faaliyetleri ve acil durumlarda denizde müdahale imkan kabiliyetini arttırmak maksadıyla alımı yapılan deniz botu bugün teslim alındı.