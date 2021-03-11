banner583
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
11 0
Çiçekçilerin yüzü güldü
Çiçekçilerin yüzü güldü
54 0
 
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
26 0
Sanat camiasının acı kaybı
Sanat camiasının acı kaybı
158 0
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
173 0
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
35 0
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
25 0
banner529
banner570

Sivil Savunma envanterine 9 metrelik deniz botunu da ekledi

banner476

Sivil Savunma envanterine 9 metrelik deniz botunu da ekledi
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB), 2020 yılı projeleri kapsamında bir adet fiber tabanlı 9 metrelik deniz botunu envanterine kattığını duyurdu.
SSTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  24 kişi taşıma kapasitesine sahip olan bot,  9 metre uzunluğunda, 500 HP motor gücünde  ve her türlü kötü hava koşullarında bile kullanılabilecek özelliğe sahip.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca; personelin dalış eğitimleri, arama kurtarma faaliyetleri ve acil durumlarda denizde müdahale imkan kabiliyetini arttırmak maksadıyla alımı yapılan deniz botu bugün teslim alındı.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.