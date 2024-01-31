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Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu

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Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlara bağlı olarak yaşanan olumsuzluklara müdahalelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Geçitköy yakınlarındaki Harmony sitesinde mahsur kalan vatandaşların ekipler tarafından tahliye edildiği belirtildi.

Sel sularına kapılarak sürüklenen bir araç içerisinden çıkan vatandaş ise, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Sel sularına kapılan başka bir aracın kurtarılmasına yönelik çalışmaların ilerleyen saatlerde devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın 8 araç ve 24 personelle sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarının Polis Genel Müdürlüğü, İtfaiye, Kaymakamlık ve Devlet Su İşleri personelinin katılımıyla devam ettiği belirtildi.

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