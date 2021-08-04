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Sivil Savunma ekibi Türkiye'ye yardım için yola çıktı

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Sivil Savunma ekibi Türkiye'ye yardım için yola çıktı
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, anavatan Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için, 11 personel, 2 yangına ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve komuta aracından oluşan arama-kurtarma ekibiyle bugün Türkiye'ye hareket etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla KARACA, anavatan Türkiye'nin yaşadığı acıları kendi acıları gibi gördüklerini ifade ederek, dün olduğu gibi bugünde anavatan ile dayanışma içinde olduklarını kaydetti. Karaca, acıların ve sevinçlerin birlikte paylaşılarak her türlü olumsuzlukların üzerinden başarıyla gelineceğini belirtti.
Karaca, yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet dileyerek, anavatanımıza geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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