Güven Yapı Kooperatifi tarafından Girne’de 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması için inşaat çalışması başlatıldı ancak bu çalışma çevre örgütleri tarafından yargıya taşındı



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan subay ve astsubayların oluşturduğu Güven Yapı Kooperatifi tarafından Girne’de başlatılan 105 dubleks konutlu site inşaatı mahkemelik oldu.

Girne İmar Planı’nda önce “Yeni Devlet Hastanesi” yapımı için ayrılan, ardından Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne devredildiği söylenen araziye yapılacak inşaatlara ilişkin çalışmalar çevre örgütleri tarafından yargıya taşındı.

Çevre örgütleri adına Yeşil Barış Hareketi’nin açtığı davada Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Bakanlar Kurulu dava edildi.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, söz konusu arazinin önceden “askeri bölge” olduğunu, Girne İmar Planı yürürlüğe girmeden önce İçişleri Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu kararı ile 49 yıllığına 75 dönüm arazinin Güven Yapı Kooperatifi’ne kiralandığını belirtmişti.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, arazinin diğer kısmının ise hastane yapımı için asker tarafından terk edildiğini ifade etmişti.

Kooperatif üyeleri için çıkarılan projede davetiye usulü ile belli firmalardan teklif alındığını anlatan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise, bunun Kamu İhale Yasası’na aykırı olduğunu belirtmişti.



