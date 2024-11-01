Hastanedeki skandal, sorunların üstünün örtülemeyeceğini herkesin yüzüne tokat gibi vurdu! Uzmanların yaptığı uyarıları kulak ardı etmenin faturası ağır oldu. Masum bebeklerin başına gelenler herkese aynı şeyi söyletti: "Sistem hasta, tedavi şart"

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımında patlak veren skandalın etkileri sürerken, çok yakın geçmişte yaşanan iki olayın ortaya çıkması, sağlıktaki sorunları göz ardı etmenin nelere yol açtığını göstermesi bakımından sarsıcı oldu.

Hemşire örgütlerinin bundan bir ay önce, “geçici işçi” adı altında sınavsız bir şekilde hemşire istihdam edildiği ve bu yolla toplum sağlığının tehlikeye atıldığı gerekçesiyle dava açtığı öğrenildi. Yine kısa bir süre önce hastanelerdeki hemşire eksikliğini gündeme getirmek için alınan grev kararının yasaklandığı ortaya çıktı.

PERSONEL YETERSİZ

Suçlu bulunanların mahkeme tarafından cezalandırılması gerektiğini ifade eden sağlık çevreleri, asıl yapılması gerekeninse sağlık sistemine el atmak olduğunu vurguladı. Hemşireler ve Ebeler Sendikası, bir ay kadar önce hemşire eksikliği nedeniyle grev kararı aldıklarını ama bakanlar kurulunun yasakladığını açıklayarak, personelin bu koşullarda hata yapacağı endişesini yetkililere defalarca ilettikleri halde kimseye dinletemediklerini duyurdu.

Tıp-İş Başkanı Dr. Özlem Gürkut da hasta sayısı katlanarak artarken hemşire sayısının değişmediğini belirterek, “Bu tür olaylar yaşanmasın diye sesimizi yükseltiyorduk” ifadesini kullandı.

HEMŞİRE YERİNE GEÇİCİ İŞÇİ

Hemşirelerin hem sendikaları hem de birlikleri tarafından bundan bir ay kadar önce açılan davalar, bugünkü tartışmalara ışık tutması bakımından oldukça önemli ayrıntılar içeriyor. Yüksek İdare Mahkemesine giden hemşire örgütleri, Sağlık Bakanlığının hemşirelik yapmak üzere, el altından, sınavsız ve siyasi atamayla geçici işçi aldığını belirtmişti. Ciddi eğitim ve yeterlilik gerektiren sağlık alanında Kamu Hizmeti Komisyonu atlanarak, sözlü atama yoluyla istihdam yapılmasını “toplum sağlığını tehlikeye düşüren bir durum” olarak nitelendiren örgütler, aynı zamanda meslek onurlarının çiğnenmesinden yakınmıştı.