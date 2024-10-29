“Sistem, bebeği bile korumaktan aciz”

Basın SEN Başkanı Ali Kişmir, sistemin, bebeği bile korumaktan aciz olduğunu vurguladı

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yaşananlardan, olayın tamamında ihmali olanların ceza alması gerektiğini söyledi.

Kişmir, ülkede kurulan sistemin, “iş kazası”, “trafik kazası”, “ihmal” adı altında öldürdüğünü öne sürdü.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan olayın da, bu sistemin bir eseri olduğunu savunan Kişmir, sistemin, bebeği bile korumaktan aciz olduğunu ve topluma, acıların en büyüğünü tattırdığını kaydetti.

“Skandal” olarak nitelediği bu olayın baş sorumlularının istifa etmek yerine, suçu alttaki kişilerin omuzlarına yüklediğini ileri süren Kişmir, sorumluları, sorumluluklarından kaçmadan, çağdaş her ülkede olduğu gibi istifa gerektiren bu durum karşısında duyarlı olmaya çağırdı.