Sis bekleniyor

Havanın, yarından itibaren bir hafta boyunca açık az bulutlu, yarın sabah saatlerinde yer yer sisli olacağı bildirildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36 – 39 derece, sahillerde ise 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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