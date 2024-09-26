Şirketlerin Yarısı Zarar Gösterdi

2023 yılı vergi rekortmenleri açıklandı. Vergi sıralamasında gelenek yine bozulmadı ve Tahir Topal vergi şampiyonu oldu. Kurumlarda Türkiye İş Bankası zirvede yer alırken, en fazla vergi ödeyen ilk 10 kurumun 7’si banka oldu Topal Topal 36 milyon TL vergi öderken, Topal’ı 7 milyon TL vergi ile Gaye Boyacı Menteş ile takip etti. Burak Beşel ise 6,4 milyon vergi ödedi. Listede ilk 5’te yer alan Turgay Ersalıcı 4,6 milyon, Mustafa Hacıali ise 4 milyon TL vergi ödedi

KKTC’nin 2023 yılı vergi rekortmenleri açıklandı, kurumlarda Türkiye İş Bankası, kişilerde Tahir Topal yine vergi şampiyonu oldu. Kurumlar vergisinde, ilk 10 kurumun 7’sini bankalar oluşturdu.

Resmî Gazete’de yayımlanan kurumlar vergisi beyan listesine göre Türkiye İş Bankası A.Ş. 499 milyon TL vergi ödeyerek vergi şampiyonu oldu.

İkinci sırayı 413,7 milyon TL vergiyle Merit Kıbrıs Turizm Limited;

üçüncü sırayı 288,6 milyon TL vergiyle Türkiye Halk Bankası A.Ş. aldı.

Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. 192,3 milyon TL;

Âdem A. Kaner ve Kardeşi Ltd. 164,4 milyon TL;

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 154,9 milyon TL,

Creditwest Bank Ltd. 154 milyon TL;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 145,9 milyon TL;

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 136,2 milyon TL ve

Asbank Ltd. 126,9 milyon TL vergi ödeyerek ilk 10’a girdi.

TAHİR TOPAL YİNE ŞAMPİYON OLDU

Bireysel mükellefler arasında ise konfeksiyon mağazaları zincirine sahip olan

Serena Group Kurucusu, LC Waikiki, Polo, Madame Coco, In Street gibi sevilen markaları bünyesinde toplayan Tahir Topal, 113,8 milyon TL gelir üzerinden 36,1 milyon TL vergi ödeyerek yıllardır olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.

Eskiden Lemar olarak bilinen ve daha sonra Macro ve Molto süpermarketlerin direktörü olan Gaye Boyacı Menteş ise 78,6 milyon TL gelir üzerinden 7 milyon TL vergiyle ikinci olurken, teknoloji üreten, geliştiren ve işleten firmalara yatırım yapan Basel Holding'in sahibi Burak Başel 22,7 milyon TL gelir üzerinden 6,4 milyon TL vergi ödeyerek üçüncü sırada yer aldı.

Turgay Ersalıcı 24,5 milyon TL gelir üzerinden 4,6 milyon TL; Mustafa Haciali 51 milyon TL gelir üzerinden 4 milyon TL vergi ödeyerek ilk beşe girdi. Sonraki sıralarda 12 milyon TL gelir üzerinden 3,9 milyon TL vergi ödeyen Taylan Selçuk Zoruler; 13,6 milyon TL gelir üzerinden 3,7 milyon TL vergi ödeyen Önder Sanver; 11,3 milyon TL gelir üzerinden 3,6 milyon TL vergi ödeyen Hasan Can Pehlivanoğulları; 11,6 milyon TL gelir üzerinden 3,4 milyon TL vergi ödeyen Ahmet Sanver ve 22,6 milyon TL gelir üzerinden 3,2 milyon TL vergi ödeyen Işın Cemil yer aldı.

Kurumlarda ilk 20

Resmi Gazete’de yayınlanan vergi listelerine göre en fazla vergi veren ilk 20 şirket şu şekilde sıralandı:

1- Türkiye İş Bankası 499,045,720.82

2- Merit Kıbrıs Turizm Limited. 413,782,784.13

3- Türkiye Halk Bankası 288,611,891.62

4- Kıbrıs İktisat Bankası 192,328,717.13

5- Adem A. Kaner ve Kardeşi Ltd. 164,450,330.35

6- Aksa Enerji Üretim A.Ş. 154,915,072.54

7- Creditwest Bankn Ltd. 154,013,049.30

8- Türkiye Ziraat Bankası 145,965,076.01

9- Türkiye Garanti Bankası 136,240,209.66

10- Asbank 126,990,462.08

11- Kıbrıs Kapitalbank 104,999,671.50

12- Yakın Doğu Bank Ltd. 101,942,932.56

13- Boğaz Endüstri ve Madenciliik Ltd. 101,544,059.47

14- Kantara Palace Ltd. 95,651,027.70

15- Arkın İnvestments Ltd. 95,651,027.70

16- Arkın Hospitaly Ltd. 91,016,657.53

17- Nicosia Betting 85,023,511.07

18- Net Holding Anonim Şirketi 83,940,684.23

19- Paramaribo Turizm Litd. 72,853,539.68

20- K.T Kooperatif Merkez Bankası 70,170,099.55

Şahıslarda ilk 20

Resmi Gazete’de yayınlanan vergi listelerine göre en fazla vergi veren ilk 20 kişi şu şekilde sıralandı:

1- Tahir Topal 36,149,685.84

2- Gaye Boyacı Menteş 7,096,884.01

3- Burak Başel 6,473,179.06

4- Turgay Ersalıcı 4,604,470.80

5- Mustafa Hacıali 4,080,000.00

6- Taylan Selçuk Zorluer 3,920,900.92

7- Önder Sanver 3,729,027.82

8- Hasan C. Pehlivanoğulları 3,667,047.68

9- Ahmet Sanver 3,468,949.62

10- Işın Cemil 3,298,695.32

11- İbrahim Hakan Börteçene 3,135,070.08

12- Syed M.M Zaheer 3,106,675.41

13- Esin Esmen 2,692,404.51

14- Bertan Özberkman 2,689,868.67

15- Şaban Cemil Kazancı 2,666,922.36

16- Özlem Onbaşı 2,639,330.68

17- Erbil Arkın 2,589,455.61

18- Mazhar Iqbal Choudhry 2,393,563.82

19- Şeren Sözgen 2,305,896.76