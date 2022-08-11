“Şirketler çıkmazda”

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, ciroları artmayan şirketlerin devlet desteği olmadan nasıl aynı kişi sayısı ile yoluna devam edeceğini sordu





Asgari Ücret Tespit Komisyonun’da işverenleri temsil eden İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa konuk oldu.

“Vasıflı olup yani üniversite mezunu olup asgari ücret alanlar var, ‘belirlediğimiz asgari ücretin vasıfsız işçi ücreti’ olduğunu söyledim aslında demek istediğim; daha önce çalıştıysanız, üniversite mezunu iseniz sizin hak ettiğiniz ücret asgari ücret değil...” diye konuşan Arhun, konunun başka yerlere çekildiğini ifade etti.

Herhangi bir devlet desteği olmadan verebilecekleri maksimum asgari ücretin 8 bin 600 TL olduğuna değinen Arhun, bunun daha fazlasının iş vereni sıkıntıya sokacağı vurgusunu yaptı.

“Rekabet yaptığımız ülke Türkiye ve orada asgari ücret 5 bin 500 TL” diye konuşan Arhun, rekabet yapılan ülkenin 1 buçuk katı ile yola çıkıp üretim yapılırsa, üretilen ürünün fiyatlandırılamayacağını söyledi.

“8 bin 600 TL’yi vermekte zorlanan işletmeler 10 bin TL'yi nasıl verecekti ?” sorusunu soran Arhun, Türkiye’nin pandemi döneminde başladığı asgari ücret katkısının hala devam ettiğini ve orada veriliyorsa burada da verilebileceğini ifade etti.

Şirketlerin çıkmazda olduğunun vurgusunu yapan Arhun, ‘ciroları artmayan şirketlerin devlet desteği olmadan nasıl aynı kişi sayısı ile yoluna devam edeceği’ ve ‘devletin bile zor durumda olduğu bir dönemde özel sektöre destek verilmezse nasıl daha fazla ücret verileceği’ sorularını sordu.

Arhun, herkesin özel sektör çalışanını anlamasına ihtiyaç olduğunu, bu yapının içerisinde özel sektöre ayrılan payın arttırılması gerektiğini belirtti.

Kayıt dışı ekonomiyi etkilemekte asgari ücretin büyük bir payı olduğuna değinen Arhun, “Emeklilere destek az, sosyal sigorta geliri ile sosyal sigorta emeklilerini ödemeye çalışıyolar... Yani her 2 kişi 1 emekliyi ödemeye çalışıyor” ifadelerini kullanarak bunu yapmak istemeyen insanların sosyal sigortalara beyan ettikleri primi düşük gösterdiklerini söyledi.

