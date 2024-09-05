Sırdaş Mobilya kül oldu

Geçtiğimiz yıl yangının çıktığı Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki Sırdaş Mobilya’da dün sabahın ilk saatlerinde yine yangın çıktı. Yangın dolayısıyla işletme küle döndü, fabrika kullanılamaz hale geldi

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinde , dün sabah yakın saat 02:00 civarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangına, ilk müdahaleyi İtfaiye ekipleri yaptı. Ancak alevlerin kontrol altına alınamaması sebebiyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı birliklerden 3 su tankeri ve personeli ile destek sağlandı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Gönyeli ve Lefkoşa Belediyelerinden de gelen desteklerle saat 05.30 sıralarında yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucu Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinin atölyesi, ofisleri kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı Sadun Erhun Gümrükleme isimli iş yerinin ise antrepo ve çatısı büyük zarar gördü.

Öte yandan Sırdaş Mobilya, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan merkez fabrikasında çıkan yangınla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Şirket sahibi Ahmet Kasapoğluları tarafından yapılan açıklamada, 4 Eylül 2024 tarihinde, saat 02:00 civarında meydana gelen yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Yangının nedeni henüz bilinmemekle birlikte, kontrol altına alındığı ve fabrikanın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, ofis binasının yanması nedeniyle bir süre hizmet veremeyeceklerini, müşterilere ve siparişi olanlara ulaşma konusunda şu an için irtibat bilgilerinin mevcut olmadığını dile getirdi. En kısa sürede toparlanarak konuyla ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılacağı vurgulandı.

Yangına müdahale eden itfaiye birimleri ve sivil savunma teşkilatına teşekkür eden Kasapoğluları, yangından zarar gören fabrikanın demir atölyesi ve baza üretimi bölümü olduğunu, diğer tüm üretim fabrikalarının ayrı yerlerde bulunduğunu ve faaliyetlerin 1-2 gün içinde devam edeceğini belirtti.

Sırdaş Mobilya, müşterilerinin ve iş ortaklarının anlayışı için teşekkür ederek, gelişmeleri yakından takip etmeleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

GEÇEN SENE YİNE YANGIN ÇIKMIŞTI

Öte yandan Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Sırdaş Yatak fabrikasında geçen yıl da yangın çıkmıştı.

6 Mart 2023 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Sırdaş Yatak fabrikasının çatı kısmında iki kişinin gerekli tedbirleri almadan kaynak makinesi ile çalışma yaptıkları sırada, kaynak makinesinden atılan kıvılcımlar, fabrika içerisinde bulunan şilte yapımında kullanılan yanıcı maddelerin üzerine düşerek yangın çıkmıştı.

Yangında fabrika içerisinde bulunan muhtelif makineler, üretimde kullanılan maddeler, şilteler ve fabrikanın tüm çatısı tamamen yanarken, yangının Hasnihon Cyp. Otobak tamir atölyesine sirayet etmesi sonucu ise, tamir atölyesinin yıkama bölümünde bulunan bir adet salon araç, araç yıkama, kurutma, köpük ve road balance makineleri, elektrikli süpürge, 5 adet klima dış ünitesi 20 metre uzunluğunda profilden demirden mamul çadır malzemesi ve 7 adet alüminyum pencere tamamen yanarak zarar görmüştü.