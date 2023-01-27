Zehie’nin öğretmeninden duygusal veda: “Sıran boş, karnen elimizde kaldı. Gençliğin, çocukluğun, geleceğin, ümitlerin hepsi alındı elinden”

Mağusa Meslek Lisesi’nde eğitim hayatı sürerken, İskele’de cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un ardından öğretmeni, duygu dolu bir veda yazısı yazdı.

Reessur’un öğretmeni Aylin Gargı’nın Reessur’a veda ettiği paylaşımı, yürekleri parçaladı.

“Sıran boş, karnen elimizde kaldı” diyen Aylin öğretmen, Helin’in elinden alınan çocukluğu, gençliği ve ümitleri için de isyan etti.



Aylin Öğretmen’in paylaşımı şöyle:

“Büyütemediğim fidanım, sulayamadığım çiçeğim, ilk öğrencilerimden, Helinim. Sıran boş, karnen elimizde kaldı. Gençliğin, çocukluğun, ümitlerin hepsi alındı elinden. Varlığın zamanın ötesinde bir yerlerde her zaman içimde olacak. Neler yaşadın, neler çektiysen bedeninde hapis kalıp, toprak olsun. Ruhun ebediyen serbest kalsın Güneş kız. Aylin Hoca seni hiç unutmayacak.”

