Gazeteciler Birliği, Aysu Basri Akter’in Türkiye’ye sokulmamasına işaret ederek “Sırada kim var?” diye sordu





Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazeteci Aysu Basri Akter'in Türkiye'ye girişinin sakıncalı bulunarak geri gönderilmesi konusunda açıklama yaparak “Bu kez de Aysu Basri Akter. Sırada kim var?” diye sordu.

Açıklamada, ilk olarak yaklaşık bir yıl önce 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın ve iletişim danışmanı Ali Bizden ile araştırmacı yazar Ahmet An’ın milli güvenliğe zararlı oldukları gerekçesiyle Türkiye’ye alınmamasıyla başlayan ve halkı tedirgin eden sürecin son örneğinin de Akter olduğu belirtildi.

“Gazetecilerin hangi gerekçeyle olursa olsun bir ülkeye girişine engel olunması, ifade ve basın özgürlüğüne darbedir, korku devleti yaratmaya yönelik ciddi bir hamledir” denilen açıklamada, “Kamuoyunda ‘yasaklılar listesi’ olarak anılan ve son olarak Aysu Basri Akter’in çocuklarının gözünün önünde uğradığı haksız muameleyi de; bir gazetecinin geçerli bir neden gösterilmeden seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasını da kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Akter’in daha önceki örneklerde olduğu gibi G82 yerine N82 kodlu gerekçe ile alınmadığı ve 19 saat boyunca sağlıksız koşullarda bir nezarethanede tutulduğu, parasını ödemeyi teklif etmiş olsa bile ilk uçakla ülkesine göndermek yerine sabaha kadar bekletildiği ileri sürülerek, “yapıların artık işkence boyutuna ulaştığı” savunuldu.

Kendi yurttaşlarının, gazetecilerin seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bu uygulamalar hakkında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’nı dirayetli duruş sergilemeye ve vatandaşlarının haklarını savunmaya çağrıldığı açıklamada, Türkiye’ye alınmama olaylarındaki her örneğin halkın öfkesini ve kırgınlığını artırdığına dikkat çekildi.

Birliğin, yapılanları insan haklarına, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit olarak gördüğünün vurgulandığı açıklamada, aralarında birlik üyelerinin de olduğu “yasaklı listesi”nin açıklanmasını ve söz konusu listede yer alan gazetecilerin hangi gerekçelerle Türkiye’ye girişlerinin yasaklandığının duyurulması bir kez daha talep edildi.



