Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, Sinovac aşısının etkinliğinin yüzde 50 olsa da ağır hastalık geçiren veya ölen kimse olmadığını söyledi

Dr. Emine Kamiloğlu vurguladı:

"Aşıyı olmak hiç aşı olmamaktan iyidir. Normal hayatımıza dönmek için aşı olmamız şart. Başka şansımız yok. Ulaştığınız ilk aşıyı yaptırınız. Hem kendiniz, hem çevreniz için. Sinovac aşısının yan etki sıkıntısı yok. Etkinlik %50 olsa da ağır hastalık geçişten veya ölen kimse olmadı. Bu noktada bu bile pandemiyi kırmak için yeterli"

