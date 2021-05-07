Sinovac aşısı olanlar sonbaharda yeniden aşılanmalı

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, aşılamanın yavaş ilerlediğini belirtti ve Ocak, Şubat ve Mart aylarında Sinovac aşısı olan yurttaşların sonbaharda yeniden aşılanması gerektiğine dikkat çekti



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, aşılamanın yavaş ilerlediğini belirtti, “Aşılara ulaşma konusunda hem hükümet hem de Cumhurbaşkanlığı daha girişimci olmalıdır” dedi.

Ocak, Şubat ve Mart aylarında Sinovac aşısı olan yurttaşların sonbaharda yeniden aşılanması gerektiğine dikkati çeken İncirli Avrupa’da karma aşı konusunun tartışıldığını anlattı.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, pandemideki gelişmelerle ilgili Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, salgın şartlarında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının aralıksız çalıştığına vurgu yaptı.

Çalışan hekimlerin yarıdan fazlasının “iş güvencesinden yoksun” çalıştığını ifade eden İncirli “Hekimlerin yarısından fazlası sözleşmeli olarak çalıştırılıyor. Hükümetin hekimlere gösterdiği reva bu mu?” dedi.

TIP-İŞ Başkanlığı yaptığı dönemde yapılan çalışmalarla 2016’da hekimlerin kadro sorununa çözümün yolunun açıldığını anlatan İncirli, yıllar içinde yeniden ayını sorunun gündemde olduğuna işaret etti.

Hükümetin hekimlerin eylemlerine “siyasi” dediğine vurgu yapan İncirli bunun kabul edilmez olduğunu kaydetti.

Hekimlerin eylemlerinde “hasta güvenliğini” gözettiğini sözlerine ekleyen İncirli “3 günde çözülecek sorunu, bir ayda çözebildiğinizi görmek önümüzdeki yıllar için beni endişeye sürüklüyor” dedi.

“Doğruları bulmak bu hükümetin çok zamanını alıyor” şeklinde konuşan İncirli halkın ve sağlık çalışanlarının da bu nedenle “eziyet çektiğini” ifade etti.

Aşılamada da yavaş gidildiğini belirten İncirli “Aşılara ulaşma konusunda hem hükümet hem de Cumhurbaşkanlığı daha girişimci olmalıdır” dedi.

Ocak, Şubat ve Mart aylarında Sinovac aşısı olan yurttaşların sonbaharda yeniden aşılanması gerektiğine dikkati çeken İncirli Avrupa’da karma aşı konusunun tartışıldığını anlattı.

