Sinirlendi, evini ateşe verdi

Boğazköy'de önceki meydana gelen ve iki kişinin yaralanmasına sebep olan yangının kundaklama sonucu başladığı belirlendi. Hüseyin Dağ’ın eşinin, aile içi sorunlar nedeniyle yatak odasına yanıcı madde döküp ateşe verdiği tespit edildi

Boğazköy'de önceki meydana gelen yangında iki kişi yaralandı.

Boğazköy’de Oray Sitesi’nde Hüseyin Dağ’ın evinde önceki gün çıkan yangının, kundaklama sonucu başladığı belirlendi.

Yangınla ilgili ileri soruşturma sonucunda yangının Hüseyin Dağ’ın 46 yaşındaki eşi isminin baş harfleri F.D. tarafından aile içi sorunlar nedeniyle yatak odasına yanıcı madde döküp ateşe vermesiyle çıktığı tespit edildi.

F.D. tutuklanırken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yangın sonucu evin üst katında bulunan 3 yatak odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar görürken alt kattaki odalar ise çıkan isten dolayı zarar gördü. Yangında ayrıca vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşan Hüseyin DAĞ ve Fidan DAĞ kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

