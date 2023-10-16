Sınır kapılarından geçiş sayısı 5,1 milyonu aştı

Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarındaki trafik 8 ayda %15 arttı. Geçiş sayısı 5,1 milyonu aştı

Kuzey Kıbrıs’a 2023 yılının 8 aylık döneminde kara kapılarını kullanarak giriş yapan “yabancıların” sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %14.62 oranında arttı. Ocak-Ağustos döneminde kara kapılarındaki yabancı giriş sayısı 3 milyon 492 bin 726 kişiye ulaştı. 2022’nin aynı döneminde giriş sayısı 3 milyon 047 bin 349 idi. 2023’teki giriş sayısına Güney’den Kuzey’e dönen 1 milyon 620 bin 180 “KKTC” uyruklunun geçiş sayısı da dahil edilince “girişler” 5 milyon 112 bin 906’ya ulaşıyor. Bu periyottaki çıkış sayısı ise 5 milyon 102 bin 302 seviyesinde oldu.Kıbrıslı Rumların Türk Lirası’nın Euro karşısında aşırı değer kaybı nedeniyle “ucuzlayan” Kuzey’e akın akın gelişleri Ağustos’ta da sürdü. Kapılardan giriş yapan Kıbrıslı Rum sayısı 2022’ye göre %8.56 artışla, 2 milyon 043 bin 555 kişiyi buldu. Tüm zamanların en yükseği olan bu rakam; 2014-2021 arasında Kıbrıslı Rum ziyaretçilerin yıllık toplamından daha yüksek. Bu periyotta Kuzey’den Güney’e giden Kıbrıslı Türk sayısı ise %39.7 artışla 1 milyon 623 bin geçişe ulaştı.Turizm Bakanlığı’nın rakamlarına göre, Ocak-Temmuz döneminde kapılardan giriş yapan en kalabalık ikinci grubu ise 197 bin 580 kişiyle Britanyalılar oluşturdu. Yunanistan pasaportuyla giriş yapanların sayısı da 156 binden, 180 bine çıktı. Kara kapılarından yapılan girişlerde 120 bin Romanya; 112 bin Bulgaristan; 84 bin Almanya; 74 bin Polonya; 72 bin İsrail; 53 bin Rusya ve 47 bin Slovakya vatandaşı da ilk 10 ülkenin belirlenmesini sağladı. Listede 13’üncü sırada yer alan Britanya pasaportlu Kıbrıslı Türklerin giriş sayısı ise %24.2 artışla 33 bin 420’ye ulaştı.