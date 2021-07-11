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Sınır kapılarında yarından itibaren 3. seviye uygulanacak

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Sağlık Teknik Komitesi’nce alınan ve Sağlık Bakanlığı’nın da uygulanacağını duyurduğu yeni kurallar uyarınca 3. seviyeye yani kırmızı seviyeye geçilecek

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Sınır kapılarında yarından itibaren 3. seviye uygulanacak

 Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyi arasındaki geçişlerde yarından itibaren yeni kurallar geçerli olacak.

Sağlık Teknik Komitesi’nce alınan ve Sağlık Bakanlığı’nın da uygulanacağını duyurduğu yeni kurallar uyarınca 3. seviyeye yani kırmızı seviyeye geçilecek.

Yarın saat 10.00’dan itibaren kuzey ve güney arasındaki geçişlerde şu kurallar uygulanacak:

“Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişiler, son doz aşılarından 14 gün sonra (Johnson& Johnson ise 1. doz aşı) 7 günlük  negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilecek.

Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilecek.

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo’da ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebilecek.”

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