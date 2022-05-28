Sınır kapıları için seferberlik ilanı

Sınır kapılarında yaşanan araç ve yaya kuyruğuna son verilmesi için seferberlik ilan edildi. Bu konuda Ekonomik Örgütler Platformu maddi olarak sorumluluk üstlenecek



Kara sınır kapılarındaki araç ve yaya kuyruklarının önlenmesi için seferberlik ilan edildi.

Başbakan Ünal Üstel tarafından oluşturulan komitenin başkanlığına getirilen UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, sivil toplum örgütleri ile birlikte tüm kara giriş kapılarında hızlı geçiş için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Başbakan Ünal Üstel’in talimatı ile oluşturulan komite bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirdi. Toplantılarda kara sınır kapılarında vatandaşların ve ziyaretçilerin yaşadığı sorunlar ele alınarak çözüm önerileri ortaya konuldu.

Komite Başkanı UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, komitenin Başbakan Ünal Üstel tarafından oluşturulduğunu ve kendisinin başkan olarak görevlendirildiğini söyledi.

Bugüne kadar iki toplantı yapıldığını ve hedefin önce kısa sonra da uzun vadede yapılacak olanları en kısa sürede hayata geçirmek olduğunu ifade eden Canaltay, ülke ekonomisine ivme kazandıracak düzenlemeler için kolları sıvadıklarını söyledi.

Canaltay, hem Kıbrıslı Rumların, hem de turistlerin güneyden kuzeye, kuzeyden- güneye geçişlerinin kısa sürede rahatlatılacağını anlattı. Bu adımın, ülke ekonomisine de ciddi kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Komitenin alacağı kararlar ile geçişlerin daha rahat yapılabileceğine dikkat çeken Canaltay, “Kapılardaki bilgisayarların yavaşlığı, muhaceret görevlilerinin sayı olarak yetersizliği ve kapılardaki sıkışıklığın artmasına neden olurken, yapısal anlamda da sorunlar yaşanıyordu. Bu konularla ilgili hafta başında Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında Ekonomik Örgütler Platformu yetkililerinin de katıldığı bir toplantı daha yaptık. Yaptığımız toplantıya Maliye Bakanlığı’nı da çağırdık ve alacağımız tedbirlerin neler olduğunu görüştük” dedi. Canaltay, düzenlemelerin mali olarak da mümkün olduğunu vurguladı ve Ekonomik Örgütler Platformu’nun da maddi olarak sorumluluk üstleneceğini söyledi. Canaltay, iş birliği için ekonomik örgüt başkanlarına teşekkür etti.

Canaltay, Ekonomik Örgütler Platformu’nun kapıların tüm düzenlemesini, alt yapı, üst yapı ve bakım ve onarımı yapacaklarını ifade ederek bu konuda protokol imzalanacağını söyledi.

Metehan sınır kapısında büyük bir değişime gidileceğini anlatan Canaltay, bu kapının değişiminin Ekonomik Örgütler Platformu ile birlikte yapılacağını söyledi.



