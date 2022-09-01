Sınır dışı edilen Garcia’nın yatı kayıp

Girne Antik Liman’a demir atan ve “ülkeye izinsiz giriş” yaptığı gerekçesiyle cezaevine gönderilen, ardından da sınır dışı edilen İspanyol yatçı Garcia’nın mahkeme emrine karşın limanda rehin kalan yatı, ortadan kayboldu





İspanya’da bir otel sahibi olan Federico Jose Sierra Garcia, yelkenli yatıyla Avrupa turu yaptığı sırada, haritadan Girne Antik Limanı’nı keşfetti, AB ülkelerinin, marinalara gelen AB vatandaşlarına “Yasal limandan giriş yapmaları” zorunluluğu kılmadığından, Kıbrıs’ın kuzeyini bir AB toprağı sanıp limana demir attı.

2 gün boyunca limanda vakit geçiren Garcia, 48 saatin ardından fark edildi, polis tarafından “Muhaceretten izin almadan KKTC’ye giriş yapma” suçundan tutuklanarak önce mahkemeye çıkarıldı.

Ardından da 15 gün süreyle hapis cezasına çarptırılan Garcia’nın, cezasının ardından sınır dışı edilmesine karar verildi.

Mahkeme, Garcia ile ilgili kararında, “yelkenli yatın sanığa ait olduğunu, bu nedenle yasal sahibine iade edilmesini” emretti.

Garcia, 15 günlük hapis cezasının ardından sınır dışı edildi, gemisini kurtarması içinse kaptan bir arkadaşına vekâlet verdi.

Ancak mahkeme kararına karşın, muhaceretteki memurun “gümrük çıkışını görmeden tekneyi vermem” kararı nedeniyle Garcia’nın teknesinin KKTC sınırlarından çıkamadığı ileri sürüldü. Zira gümrük, ülkeye girişi olmayan bir tekneye çıkış vermiyor...

Polis tarafından tutuklandıktan sonra mahkemeye çıkan Garcia’nın avukatının kendisine “Her halükarda cezaevine gireceksin” demesinin ardından “O halde avukata para vermeme gerek yok” diyerek mahkemeye avukatsız çıktığı, akabinde de 15 gün süreyle cezaevine girdiği öğrenildi.

Bu süre zarfında ailesine haber vermeyen Garcia, ailesinin onu bulması sonrası ikinci bir avukat edinmiş oldu.

Polis tarafından aranan teknede yasadışı herhangi bir şey tespit edilmezken, yeni avukatının “2 gün boyunca limanda ne yaptın?” sorusuna, “Bira içip, takıldım” yanıtını verdiği öğrenildi.

Gire Antik Liman’ı bir AB toprağı sandığını ve herhangi bir yetkilinin 2 gün boyunca kendisine hiçbir soru sormadığını söyleyen Garcia, sınır dışı edilmesinin ardından yatına kavuşmak adına İspanya’dan kaptan bir arkadaşına vekâlet verdi.

Ancak Girne Antik Liman’a demir atan ve “ülkeye izinsiz giriş” yaptığı gerekçesiyle cezaevine gönderilen, ardından da sınır dışı edilen İspanyol yatçı Garcia’nın yatı, ortadan kayboldu.

Yatın, Girne Limanı'ndan kaçarak, Baf'a gittiğine yönelik iddialar var. Sahil Güvenlik ya da Muhaceret henüz bu iddialara yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

Elde edilen bilgilere göre muhaceret, “gümrükten giriş – çıkış belgesi” talep etmeye devam ederken, Gümrük ise, mahkemenin “yelkenli yatın sanığa ait olduğu, bu nedenle yasal sahibine iade edilmesi” yönündeki emrine dikkat çekerek, çıkışa itiraz belirtmiyor ancak muhaceretin talebine ilişkin yatın yasadışı bir şekilde ülkeye girdiğini, polis tarafından tespit edildiğini, bu nedenle resmi bir çıkış veremeyeceğini bildiriyordu. Söz konusu yatın bir anda Girne Limanı’ndan kaybolduğu, henüz kimsenin de yatın nerede olduğuna ilişkin bilgisi olmadığı öğrenildi.

