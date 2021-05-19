Sınır'da büyük tedirginlik

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında hava tatbikatı yapıldı, Fransız savaş uçakları Kıbrıs semalarında uçtu

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında dün “Talos 2021” kod adlı bir hava tatbikatı icra edildi.Tatbikat çerçevesinde Fransız “Rafale” savaş uçakları 12:00-18.00 saatleri arasında uçuş gerçekleştirdi.Rum haber kaynakları, tatbikatın, Fransız uçak gemisi “Charles De Gauelle”ün Doğu Akdeniz bölgesinde bulunması sebebiyle gerçekleştirildiğini belirtti.Tatbikatın iki ülke arasındaki savunma iş birliği programının hayata geçirilmesi çerçevesine dahil olduğu ve Rum Yönetimi’nin kara ve hava sahasında gerçekleştirildiği ifade edildi.Tatbikatın esas hedefinin Rum Yönetimi’nin hava savunma sisteminin kontrolü ile Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) personelinin gerçek şartlarda eğitilmesi olduğunu kaydeden Rum haber kaynakları, tatbikatı Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in izlediğini ekledi.