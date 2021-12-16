“Sınıflar kalabalık, maske kuralına uyulmuyor”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Gürkut, dersliklerin kalabalık olduğunu, etkin havalandırma yapılamadığını, öğrencilerin tümünün maske kullanmadığını ve öğrenci taşımacılığında ise kurallara uyulmadığını vurguladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ülkede ve okullarda artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle bazı okullara yaptıkları ziyaret ve gözlemlerde vardıkları tespitler ile çözüm önerilerini, Sağlık Bakanlığı önünde yaptıkları eylemde duyurdu. Okullarda pandemi yönetimindeki eksik ve aksaklıkların yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliğini tehlikeye soktuğunu belirten örgütler, Eğitim ve Sağlık bakanlıklarını birlikte çalışmaya davet etti.KTTB, KTÖS ve KTOEÖS, Sağlık Bakanlığı önündeki eylemde, okullarda pandemi yönetimine ilişkin tespit ve önerilerini paylaştı.KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, önceki gün Lefkoşa Türk Lisesi’ne ve Şehit Tuncer İlkokulu’na yaptıkları ziyaretlerde tespit ettikleri eksiklik ve aksaklıkları paylaştı, çözüm önerilerini sıraladı.Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinin çocuklarda yaşanan eğitim kayıplarının yanı sıra telafisi çok zor gelişimsel ve psikolojik sorunlara da yol açabileceğini gösteren bilimsel veriler ile görüşler bulunduğunu aktaran Gürkut, KTTB, KTÖS ve KTOEÖS olarak hazırladıkları “COVID-19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu”nun önemine işaret etti.Ülkede ve okullarda artan günlük vaka sayıları nedeniyle uygulamada yaşanması muhtemel eksiklik ve aksaklıkların yerinde tespiti, gözlemlenmesi ve gerekli çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla önceki gün Lefkoşa Türk Lisesi’ni ve Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret ettiklerini hatırlatan Gürkut, bu ziyaretlerde tespit ettikleri eksiklikleri sıraladı.Dersliklerin öğrenciler arasında bir metre fiziksel mesafe kalacak şekilde düzenlenmesine olanak veremeyecek kadar kalabalık olabildiğini ve etkin havalandırma yapılamayabildiğini gördüklerini aktaran Gürkut, öğrenci taşımacılığında belirlenen teker teker oturma, sürekli aynı koltuklara aynı öğrencilerin oturması ve maske kuralına da tam olarak uyulmadığını söyledi.Ortak kullanım alanlarında öğrenciler arası teması azaltacak düzenlemelerin yapılmadığını ve tuvaletlerle lavaboların oldukça bakımsız ve yetersiz olabildiğini de belirten Gürkut, “Öğrencilerin tümünün maske kullanmadığını, kullananların bazılarının ise uygun vasıfta olmayan maskeleri ve uygun olmayan şekilde kullanabildiğini, öğrenciler veya öğretmenlerin arasından COVID-19 testi sonucunda pozitif vaka saptanması durumunda testlere ulaşmada eğitimi sekteye uğratacak aksaklıklar olduğunu ve etkin taramaların yapılmadığını tespit etmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.KTÖS ve KTOEÖS ile birlikte önceki gün okullarda yaptıkları incelemeler sonucunda tespit ettikleri problemlerin hemen hepsinin aylar öncesinden Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’nu oluştururken öngörerek çözüm önerilerini sunduklarını anlatan Gürkut, ülkedeki salgının şiddeti azalmadıkça okulların sürdürülebilir yüz yüze eğitime devam etmesinin tehlikeye atıldığını vurguladı.Çözüm önerilerini de aktaran Gürkut, salgın bakımından yüksek riskli bir dönemde bulunulduğuna işaret ederek, okullarda rutin tarama testlerinin sıklıkla yapılması, pozitif vaka saptanması halinde uygun testlere ulaşımın kolaylaştırılması, görevli test merkezlerinin sayısının arttırılarak teste ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.Okullarda gözlemledikleri sınıf içi düzendeki eksikliklerin zaman kaybedilmeden giderilmesi gerektiğini söyleyen Gürkut, sözlerini şöyle sürdürdü:“Sınıfların büyüklüklerine göre öğrenci sayıları belirlenmeli, gerektiğinde ek sınıflarla desteklenerek kalabalık ortamlar oluşmasının önüne geçilmelidir. Okullarda sınıf içinde ve dışında maske kullanımı daha sıkı denetlenmeli, maske kullanımının önemiyle ilgili bilgilendirmeler sıklıkla yapılmalıdır.Okul bahçesi, ortak alanları, sınıflar ve kantin gibi yerlere konuyla ilgili bilgilendirici ve uyarıcı nitelikte afişler asılmasını öneririz. Ortak kullanım alanları ve tuvaletlerde el hijyeninin sağlanması için kullanılması gereken dezenfektanların yeterli miktarda ve ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.Taşımacılıkta Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’nda belirttiğimiz ve BHÜK’nin tavsiye ettiği şekilde uygun mesafe, etkin havalandırma ve hijyen koşullarına uyulmasının sağlanması için gerekli denetim ve yaptırımların hayata geçirilmesi gerekmektedir.Sürdürülebilir yüz yüze eğitimin geleceğimiz için öneminin bilinciyle, eğitim ve COVID-19 pandemisinin yönetimi konusunda Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarımızı birlikte çalışmaya davet ederiz.”Test ve aşı karşıtlığına ilişkin sorulan soru üzerine Dr. Özlem Gürkut, dünyada 5 yaş ve üzeri aşılamanın başladığını, 12 yaş ve üzerinin ise yaygın olarak aşılandığını belirterek, çocuk yaş grubu için özel aşılar üretildiğini ve Tabibler Birliği olarak bu aşıların temini için Sağlık Bakanlığı’nı uyardıklarını söyledi.Salgının yayılımının kontrolü için pozitif kişilerin sağlıklı kişilerden ayrılmasının önemine de vurgu yapan Gürkut, bunun test yaparak mümkün olabileceğini anlattı ve test yapmaktan kaçınmamak gerektiği uyarısında bulundu.KTÖS Genel Sekreteri Elcil, vaka artışlarına dikkat çekerek, “Tekrar yüz yüze eğitimden uzaklaşmakla ilgili süreçler yine kapımızı çalıyor” dediKTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 3 örgütün devam eden salgın nedeniyle birtakım çalışmalar yaptığını ve “Covid-19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu” hazırladıklarını anımsatarak, Sağlık ve Eğitim bakanlıklarını da bu çalışmalara dahil etmek için uğraş verdiklerini ancak söz konusu bakanlıkların uzak durduklarını savundu.“Eğitimin yüz yüze devam etmesi gailemizdir” diyen Elcil, Sağlık ve Eğitim bakanlıkları ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nu konuya duyarsız kalmakla suçladı. Vaka artışlarına dikkati çeken Elcil, “Tekrar yüz yüze eğitimden uzaklaşmakla ilgili süreçler yine kapımızı çalıyor” dedi.Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun çalışma esaslarını düzenleyen tüzüklerin hâlâ yapılmadığını da kaydeden Elcil, sürecin başından beridir Kurul’ca alınan kararların hukuksuz olduğunu savundu.Sorulan bir soru üzerine, vaka çıkan okullarda velilerin de tepki koyarak çocuklarını okula göndermediğini söyleyen Elcil, bu tepkiyi sisteme olan güvensizliğe bağladı. Elcil, yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için vaka çıkan ve öğrenci devamlılığı azalan okullarda birkaç gün için online eğitime geçilebilmesini, ardından tekrar yüz yüze eğitim yapılmasını önerdi.Testlerle ilgili bir soru sorulması üzerine ise Elcil, tüm testlerin ücretsiz olması gerektiğini vurgulayarak, antijen testleri için 40 TL olan ücretin sınır kapılarında 90 TL olarak uygulandığını öne sürdü.KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da, okulların açıldığı ilk günden olabilecekleri öngörerek bir kılavuz hazırladıklarını ifade ederek, bu kılavuzun dikkate alınmadığını öne sürdü.İşin uzmanı tabiplerle önceki gün bazı okulları ziyaret ettiklerini anımsatan Elmalı, okullarda denetimin eksik olduğunu ifade ederek, “Bu duyarsızlıkla sürdürülebilir yüz yüze eğitimden bahsetmek mümkün olmayacak gibi görünüyor” dedi.