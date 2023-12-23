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"Sinemanın Işığında İnsan Hakları" etkinliği yapıldı

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Avrupa Birliği'nin (AB) desteği ve AB Bilgi Merkezi organizasyonuyla gerçekleşen "Sinemanın Işığında İnsan Hakları" etkinliği dün KTAMS’ta yapıldı. İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir söyleşi ve film gösterimi yer aldı.

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"Sinemanın Işığında İnsan Hakları" etkinliği yapıldı
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AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu Program Yöneticisi Deniz Birinci, açılış konuşmasında, Avrupa Birliği'nin insan haklarına olan güçlü bağını vurgulayarak, AB'nin bu konudaki bakış açısına ve verdiği büyük öneme dair genel bir perspektif sundu.
- Etkinlikte, insan hakları ve ifade özgürlüğü hakkında söyleşi de yer aldı
Etkinlikte, Gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı'nın moderasyonunda, insan hakları alanında çalışmalar yürüten Avukat Öncel Polili'nin de katılımıyla bir söyleşi yapıldı. Söyleşide, insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında bilgiler paylaşıldı.
Etkinlik, Slovakya'da yaşanan gerçek bir hikâyeyi konu alan ve izleyicilere insan hakları bağlamında bakış açısı sunan "Bir Gazetecinin Öldürülüşü (The Killing of a Journalist)" adlı belgesel film gösterimiyle devam etti.
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