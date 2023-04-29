Sinek teli takmak lüks oldu

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla baş gösteren sivrisineklere karşı korunmak için pencere ve kapılara sinek teli takmak hayli pahalı. Sadece bir pencereye takılacak sinek teli için fiyat 1.500 TL ile 2 bin TL, sürme kapılar için de 2 bin TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor



Belediyeler, sivrisineklere karşı her yıl etkili mücadelesini sürdürüyor ancak şimdiden kapı-pencere açamamaktan şikayet eden vatandaşın isyanına bakılırsa bu mücadele yetersiz kalıyor.

Vatandaşlar, havaların ısınmaya başlamasıyla sivrisinek sorununun başladığını belirterek, “Sivrisinekler evimize girecek diye kapımızı penceremizi açamıyoruz”

Uzmanlar, kış mevsimi döneminde oluşan su birikintilerinin sinek popülasyonunu arttırdığını ve sinek larvalarının en küçük durgun suda bile üreyebildiğini, sivrisinekle mücadelede kaynağında müdahalenin önemli olduğunu söylüyor.

Sivrisineklere karşı korunmak için pencere ve kapılara sinek teli takmak çok büyük bir çözüm… Ancak konutlara sinek teli takan firmalardan edinilen bilgiye göre, sadece bir pencereye takılacak sinek teli için fiyat 1.500 TL ile 2 bin TL, sürme kapılar için de 2 bin TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor.

Asgari ücretin brüt 13 bin 563 TL, net 11 bin 800 TL olduğu ülkemizde bu fiyatlarla sineklik takmak oldukça zor… Açlık sınırının altında kalan asgari ücretle vatandaşın pencerelerine sineklik takması mümkün görünmüyor. Pencere sayısına göre değişkenlik gösteren fiyatlara karşı sineklik takmak isteyen vatandaşların bunu başarması için kredi çekmek zorunda kalacağı gerçeği de bir başka ayrıntı…

Yaz mevsimi yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlar başlamaz sivrisinek ler de kendini göstermeye başladı.Belediyeler, sivrisineklere karşı her yıl etkili mücadelesini sürdürüyor ancak şimdiden kapı-pencere açamamaktan şikayet eden vatandaşın isyanına bakılırsa bu mücadele yetersiz kalıyor.Vatandaşlar, havaların ısınmaya başlamasıyla sivrisinek sorununun başladığını belirterek, “Sivrisinekler evimize girecek diye kapımızı penceremizi açamıyoruz” dedi. Sivrisinek dışında ot sineği popülasyonundaki artışa da dikkat çeken vatandaşlar, herkesin evine “sineklik” takacak parasının olmadığını söyledi. Vatandaşlar, b elediyelerin bu konuda daha fazla inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.Uzmanlar, kış mevsimi döneminde oluşan su birikintilerinin sinek popülasyonunu arttırdığını ve sinek larvalarının en küçük durgun suda bile üreyebildiğini, sivrisinekle mücadelede kaynağında müdahalenin önemli olduğunu söylüyor.Sivrisineklere karşı korunmak için pencere ve kapılara sinek teli takmak çok büyük bir çözüm… Ancak konutlara sinek teli takan firmalardan edinilen bilgiye göre, sadece bir pencereye takılacak sinek teli için fiyat 1.500 TL ile 2 bin TL, sürme kapılar için de 2 bin TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor.Asgari ücretin brüt 13 bin 563 TL, net 11 bin 800 TL olduğu ülkemizde bu fiyatlarla sineklik takmak oldukça zor… Açlık sınırının altında kalan asgari ücretle vatandaşın pencerelerine sineklik takması mümkün görünmüyor. Pencere sayısına göre değişkenlik gösteren fiyatlara karşı sineklik takmak isteyen vatandaşların bunu başarması için kredi çekmek zorunda kalacağı gerçeği de bir başka ayrıntı…