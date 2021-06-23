TDP lideri Özyiğit “Uzlaşı ile erken seçim tarihi belirlenerek en erken zamanda seçime gidilmelidir. Bu olmadığı ve hukuksuzlukta ısrar edildiği takdirde sinei millet dahil her türlü olasılığı değerlendireceğiz” dedi



TDP Güzelyurt İlçesi 7. Olağan kongresinde konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefke’nin ardından Güzelyurt kongresini gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçe ve gençlik örgütü kongrelerinin tamamlanmasının ardından 7’nci olağan kurultaya hazırlanacaklarını söyledi.

Hükümet edenlerin koltuk uğruna yetkilerini devrettiğini savunan Özyiğit, “Bizler çözümle birlikte uluslararası hukuk içine girerek dünyayla buluşmaya çalışırken, birileri inat ve ısrarla çözümsüzlüğü devam ettirerek hukuksuzluğun devamını istiyor. Bizler ‘kendi kararlarımızı kendimiz alalım’ derken birileri tam tersine müdahalelere davetiye çıkarıyor” dedi.

TDP olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından müdahalelerin araştırılması amacıyla Meclis’e önerge sunduklarını ancak hükümet tarafından reddedildiğini savunan Özyiğit, müdahalelerle ilgili geçtiğimiz hafta yayınlanan raporun gerçekleri ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetlere ihtiyacı olduğunu belirten Özyiğit, “Sn. (Cumhurbaşkanı Ersin) Tatar’ın izlediği politika Kıbrıs Türk halkını daha da yalnızlaştıracaktır ve bu da maalesef yararımıza olmayacaktır” dedi.

Özyiğit, ülkenin daha adil, daha şeffaf, kendi kendini yöneten ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya ihtiyacı olduğunu belirtti.

UBP-DP-YDP hükümetinin toplumun sorunlarına gailesinin olmadığını ileri süren Özyiğit, “Yapılması gereken bellidir, yasalara rağmen adım atarak değil, bir uzlaşı ile erken seçim tarihi belirlenerek en erken zamanda seçime gidilmelidir. Bu olmadığı ve hukuksuzlukta ısrar edildiği takdirde sinei millet dahil her türlü olasılığı değerlendireceğiz” dedi.

