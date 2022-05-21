"Sine-i Millet kararına olumlu oy vermeyeceğiz”

YDP Genel Başkanı Arıklı, HP’nin 3 milletvekilinin istifasına Meclis’te olumlu oy vermeyeceklerini söyledi ve “Bu istifalara olumlu oy vermek gerekçeleri de kabul etmek demektir” dedi





YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, HP’nin aldığı sine-i millet kararın ardından 3 milletvekilinin istifasına Meclis’te olumlu oy vermeyeceklerini açıkladı.

İstifalarda “müdahale” ve “hükümetin meşruiyeti” kavramlarının öne çıkarıldığını söyleyen Arıklı, “Bu istifalara olumlu oy vermek gerekçeleri de kabul etmek demektir” dedi.

Arıklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

SİNE-İ MİLLET...HP Parti Meclisi Sine-i Millet kararını aldı. Bu kararın gerekçeleri de uzun bir bildiri ile açıklandı. Gerekçe metni incelendiğinde 'Müdahale" ve "Hükümetin meşruiyeti" kavramlarının öne çıkarıldığı görülüyor.

Bu istifalar, bu hafta Meclise sunulsa bile geçerli olması için Meclisin onayı gerekiyor. YDP olarak bizim bu istifaların kabulüne oy vermemiz pek mümkün görünmüyor. Çünkü bu istifalara olumlu oy vermek bu gerekçeleri de kabul etmek demektir. Kaldı ki HP’ye bu Meclisin ihtiyacı vardır. Neticede bu partiye oy veren binlerce seçmen bu parti Milletvekillerinden muhalefette de olsa görev beklemektedir...

