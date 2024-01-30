“Sınava katılanların yarısı harekatın yerini bilemedi”

CTP lideri Erhürman, KHK'nın düzenlediği sınavda, katılımcıların yüzde 50’sinin “20 Temmuz’daki harekatın nereden gerçekleştiği” sorusuna yanlış cevap verdiğini söyledi

Cumhuriyet Meclisi dünkü toplantısı kısa sürede tamamlandı. Genel Kurulun bir sonraki birleşimi bugün olacak.

Dünkü birleşimde narenciye, fon yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol uyarınca Türkiye Cumhuriyeti finansman desteğiyle kurulacak organize sanayi bölgelerine TC’den gelen yatırımcıların 3 Milyon Euro yatırım yapma kaydıyla KKTC’deki sanayicilerin usul ve kiralama olanaklarına sahip olma konusu tartışıldı. Cumhuriyet Meclisi, Danışma Kurulu’nun 5-6 Şubat tarihli Genel Kurul toplantılarının birleştirilmesine ilişkin karar okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Genel Kurul, 5 Şubat tarihinde yasama ve denetim gündemiyle toplanacak.

Genel Kurulda daha sonra Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmelerine yönelik tezkereler de oy birliğiyle onaylandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te söz aldı.

Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın Koop Süt’le ilgili açıklamasını da eleştirerek, “Bakanlığa bağlı Koop Süt ne demek? Yapılan işlerin hepsi cahilce, abuk subuk….” ifadelerini kullandı.

Spor fonunun spor fonu olmaktan çıktığını, 2023 itibarıyla bu fonda 276 milyon toplandığını ancak bunun sadece 42 milyonunun spora gittiğini belirten Erhürman, fonların nasıl verileceğinin kriter ve gerekçe olmaksızın “başka bir takım şey” üzerinden belirlendiğini savundu.

Sanayiyle ilgili de konuşan, TC ile bu konuda yeni bir protokol imzalandığını belirten Erhürman, Türkiye’nin finansman desteğinin önemli olduğunu ancak KKTC’deki sanayicilerin Türkiye Cumhuriyeti’nden sanayicilerle rekabet etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Erhürman, bu protokolün bu şekliyle Meclisten geçmesinin soruna neden olacağını, vakit varken ek protokol yapılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, eğitim sisteminin “daha milliyetçi” bir hale getirilmesi yönündeki tartışmaların yaşandığı şu günlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından düzenlenen test sınavda, katılımcıların yüzde 50’sinin “20 Temmuz’daki harekatın nereden gerçekleştiği” sorusuna yanlış yanıt verdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Erhürman, “Geleceğimize dair endişelilerimizi inanılmaz şekilde tetikleyen bir konu var. Hani eğitim sistemiyle ilgili tartışma hep ideolojik oldu, güya daha milliyetçi bir sisteme geçilmesi gerektiği konuşuldu ya… Hani o çok milliyetçi bir sisteme geçilsin diyen arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz? Komu Hizmeti Komisyonu’nun yaptığı sınavda 20 Temmuz harekatı nereden gerçekleşti sorusu soruldu. Test şeklindeki soruda Yeşilırmak, Girne, Mağusa şıkları konuldu. Sınava katılanların yüzde 50 soruya yanlış yanıt verdi” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Bu milli bir bilgi bile değil. Evreni değerleri, muhakeme yeteneklerini, problem çözmeyi geçtim… Sadece Girne’den geçerek, Çıkarma Plajı denilen yeri görebilirsiniz. Ve sınava katılanların yüzde 50’si bu soruya yanlış yanıt verdi” dedi.

Bir başka sınavdan söz eden Erhürman, “Üniversite mezunlarının girdiği bir sınavda başarı oranı kaç çıktı biliyor musunuz? Yüzde 5… Yüzde 95 başarısız oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir de “lise statüsünde” olanların girmesi beklenen bir sınavın da gerçekleştiğini ve memleketteki işsizlik sorunu nedeniyle üniversite mezunlarının da sınava katıldığını belirten Erhürman, “Bu sınavda ilk 3’ün ikisi lise mezunu, diğeri ise üniversite mezunu. Bu verilerin bizi delirtmesi lazım” dedi.

Öte yandan Meclis Başkanı Zorlu Töre, 62’nci madde tahtında söz alan CTP Genel Başkanı’nın kürsüde 50 dakika kaldığını, 5-10 dakikalık sürenin 50 dakikaya çıkmasının doğru olmadığını, gerekirse iç tüzükte değişiklik yapılabileceğini belirtti.

