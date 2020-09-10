Şimşek: Ciğerlerim gayet sağlıklı

COVID 19 testi pozitif çıkan Serkan Şimşek, yaşadığı süreci anlatırken, hastalık belirtisi göstermediğini, gayet sağlıklı ciğerlerimin olduğunu ve bir otele yerleştirildiğini açıkladı

COVID 19 testi pozitif çıkan başarılı hakemimiz Serkan Şimşek, yaşadığı süreci anlatırken,hiçbir hastalık belirtisi göstermediğini,gayet sağlıklı ciğerlerimin olduğunu ve Gönyeli’de bulunan bir otele yerleştirildiğini açıkladı.

Evet arkadaşlar öncelikle herkesten Allah razı olsun.Süreci sizlere çok kısa izah edeyim.Çünkü beni merak eden çok kıymetli kardeşlerim, abilerim,dostlarım ve arkadaşlarım olduğunu biliyorum.

Ben geçtiğimiz gün mahkemelerde yapılan testlerin neticesini takriben 23:30 civarlarında bayağı uğraş neticesindde öğrenmiş oldum. Evden ambulansla Ayakta Tanı Merkezine,trajikomik olaylardan sonra2 saat gibi bir süre içerisinde gittim.

Neler yaşadığımı sizlere daha sonra bilgi vereceğim.Tabii tomografim çekildi.Doktorun o çekilen tomografi yorumu benim göğsümde hiç bir sıkıntı olmadığıve gayet sağlıklı ciğerlerimin olduğu yönündeydi. Benim ateşim de 36 derece civarlarında seyretti. Benim hafif sendromlupandemi hastanesinde tedavi olacağımdan bahsettiler.

Ayaktan Tanı Merkezinden,Ruh ve Sinir Hastanesinin olduğu bölüme çok büyük bir çabamdan sonra iki saat süre içerisinde saat 02 :30 civarlarında geldim.Bir hemşire hanım koridorda beni bekliyordu.Bana olduğum yerde durmamı ve yaklaşmamamı söyledikten sonra yavaş yavaş parolamı söyledim ve yaklaştım.Tanıdık bir hemşire kardeşim olduğunu farkettim.Bana çok yardımcı oldu.Odama yerleştim.2 gün hiçbir hastalık belirtisi yoktu.Ateşimde 36 derece civarlarındaydı.Bugün öğleden sonra yapılan kan tahlillerimde çok temiz çıkmasından dolayı beni 20:30 civarlarında Gönyeli’debulunan otele yerleştirdiler.

Kendinize çok iyi bakın çünkü insan hayat-ı çok önemli lütfen kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım.Sizleri çok ama çok seviyorum.”

