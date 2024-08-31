Simon’un sağlığı giderek bozuluyor

Rum yönetiminin, “KKTC’ye yatırım yaptığı için” cezalandırılmak istediği işadamı Simon Aykut sağlık sıkıntısı içinde

Rum yönetiminin, mülkiyet konusunda Türk tarafını zora sokma siyasetinin bir parçası olarak geçtiğimiz Haziran ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanarak cezaevine konulan iş insanı Simon Aykut’un sağlık durumunda endişe verici gelişmeler olduğu öğrenildi. İzmir Türkiye doğumlu hem TC hem de KKTC vatandaşı olan Simon Aykut’un “sıkıntılı” olan sağlık durumunun gittikçe bozulduğu bildirildi. Yıllardır birçok sağlık sorunu yaşayan Aykut’un sık sık tuvalete gitmesine yol açan bir kan inceltme problemi yaşadığı belirtilirken, cezaevi yönetiminin saat 20.00’den sonra tuvaleti kullanmasını yasakladığı hatırlatılıyor. Halen, her mahkûma bütün gece boyunca kullanmaları için küçük bir plastik şişe veriliyor. Ailesi, Rum yetkililerin, Aykut’a zihinsel ve tıbbi olarak kötü muamele yaptığını vurguluyor. Aykut’un davasının görülmesine 9 Eylül’de başlanması bekleniyor.

DOKTORUNA İLETMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Simon Aykut, hapishanenin aşağılayıcı politikaları nedeniyle haftalar boyunca her gece çaresiz ve tuvalete gidemeyecek durumda kalırken, ciddi bir sağlık sorunu daha ortaya çıktı. Aykut’a şiddetli acılar yaşatan ve uzun süren çabalar sonrasında yapılan kan testleri, ciddi bir prostat sorunu bulunduğuna işaret etti. Aykut’un avukatının hapishane yönetiminden, Simon’un tıbbi kayıtlarını önceki tedavisini yapan doktora iletmesini istedi ancak, bu isteğe henüz yanıt verilmediği belirtildi. Aileye yakın çevreler, olumsuz gelişmelerin Simon’un hayatını ciddi şekilde tehdit ettiğini anlatıyor. “Simon şiddet yanlısı bir insan değil ve sabıka kaydı da bulunmuyor. Bu nedenle, hapishanede maruz kaldığı korkunç muamele ve hayatının tehlikeye atılması için hiçbir haklı gerekçe yok” dediler.

FİDAN MASAYA TAŞIDI MI?

KKTC makamlarının, “yatırım yaptığı için” cezalandırılmak istenen Simon Aykut konusundaki pasif ve umursamaz tavrı hayal kırıklığı yaratmaya devam ederken, yetkililerin konuyu; önceki gün Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Gymnich adı verilen gayri resmi toplantısına katılan TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a aktarıp aktarmadıkları da merak ediliyor.

Aykut’un ailesine yakın kaynaklar, Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da bu toplantıda olduğunu hatırlatıyor. Türkiye-AB ilişkilerinin konuşulduğu masada, Kıbrıs sorunundan da mutlaka bahsedildiğini belirten bu çevreler, “KKTC yetkilileri Fidan’dan Rumların başlattığı insan avını da masaya taşımasını istedi mi?” sorusunu soruyor.