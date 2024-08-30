Şimon Aykut'un sağlık sorunları büyüyor

Rum yönetiminin mülkiyet konusunda Türk tarafını zora sokma siyasetinin bir parçası olarak geçtiğimiz Haziran ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanarak cezaevine konulan iş insanı Şimon Aykut’un sağlık durumunda endişe verici gelişmeler olduğu ailesi tarafından bildirildi.

Türkiye, İzmir doğumlu olan ayrıca hem TC hem de KKTC vatandaşlığı bulunan Şimon Aykut’un sağlık durumunun üzüntüden dolayı bozulduğu bildirildi. Hapishaneye sokulduğu günden itibaren birçok sağlık sorunu yaşayan Aykut’un sık sık tuvalete gitmesine yol açan bir kan incelme problemi yaşadığı belirtilirken, cezaevi yönetiminin saat 20.00’den sonra tuvaletleri kullandırmaması ise insanlık ayıbı olarak nitelendirilirken, her mahkûma bütün gece boyunca kullanmaları için küçük bir plastik şişe verildiği gelen bilgiler arasında. Hücrelerde tuvalet bulunmaması belli başlı sıkıntılara da neden oluyor. (MHA)

