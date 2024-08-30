banner913
banner932
Büyük zaferin 102’inci yılı
Büyük zaferin 102’inci yılı
22 0
Evkaf’tan 5 öğrenciye Şampiyon Melekler Bursu
Evkaf’tan 5 öğrenciye Şampiyon Melekler Bursu
33 0
 
İnci Arkan’dan dayanışma örneği
İnci Arkan’dan dayanışma örneği
22 0
Berova’dan Zafer Bayramı mesajı
Berova’dan Zafer Bayramı mesajı
19 0
İnce Av Pazar günü başlayacak
İnce Av Pazar günü başlayacak
27 0
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
33 0
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
32 0
banner1032

Şimon Aykut'un sağlık sorunları büyüyor

banner1020

banner1045
Şimon Aykut'un sağlık sorunları büyüyor
banner971
Rum yönetiminin mülkiyet konusunda Türk tarafını zora sokma siyasetinin bir parçası olarak geçtiğimiz Haziran ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanarak cezaevine konulan iş insanı Şimon Aykut’un sağlık durumunda endişe verici gelişmeler olduğu ailesi tarafından bildirildi.
Türkiye, İzmir doğumlu olan ayrıca hem TC hem de KKTC vatandaşlığı bulunan Şimon Aykut’un sağlık durumunun üzüntüden dolayı bozulduğu bildirildi. Hapishaneye sokulduğu günden itibaren birçok sağlık sorunu yaşayan Aykut’un sık sık tuvalete gitmesine yol açan bir kan incelme problemi yaşadığı belirtilirken, cezaevi yönetiminin saat 20.00’den sonra tuvaletleri kullandırmaması ise insanlık ayıbı olarak nitelendirilirken, her mahkûma bütün gece boyunca kullanmaları için küçük bir plastik şişe verildiği gelen bilgiler arasında. Hücrelerde tuvalet bulunmaması belli başlı sıkıntılara da neden oluyor. (MHA)
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.