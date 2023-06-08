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“Şimdi ne diyeceksiniz?”

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CTP lideri Erhürman, döviz konusunda hükümete tepki gösterdi

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“Şimdi ne diyeceksiniz?”
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türk Lirası’nın dövize oranla değer kaybına işaret etti, Hükümet’in ‘kılını kıpırdatmamasını’ eleştirdi.
Erhürman’ın paylaşımı şöyle:
1. Uzun vadeli ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planını tüm kesimlerle birlikte hazırlayalım, Meclis'ten geçirelim, hepimizi bağlasın, öngörülebilirliği sağlayalım dedik. "Hükumet programı"nıza aldınız. Kılınızı kıpırdatmadınız.
2. Türkiye ile imzalanacak protokole TL'deki değer kayıplarını telafi edecek unsurlar koymanız gerekir dedik. Duymazdan geldiniz. Protokol'de yazan ve her zamanki gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceği dahi belli olmayan rakamlar bile bir günde % 7.5 eridi.
3. Kademeli olarak stabil para birimine endeksli muhasebe sistemine geçelim, insanlarımızın alım gücünü koruyalım dedik, dinlemediniz.
4. Türkiye'deki seçimden önce kaç kez uyardık. Kim kazanırsa kazansın TL'de ciddi değer kaybı yaşanacak. Bu senaryo için özel çalışma yapalım dedik. "Çok daha önemli" işleriniz vardı! Dikkate dahi almadınız.
Şimdi ne diyeceksiniz? "Ekonomik krizin hükümetimizle ilgisi yok" mu diyeceksiniz? Duvara doğru gittiğimizi söylediğimizde "karşımızda duvar falan yok" diyenler bugün bize duvara tosladık, eleştiri yapmayın, öneri yapın mı diyecek?
İnsanlarımızın her gün daha da yoksullaşması, alım gücümüzün düşmesi hiç bir zaman gündeminiz olmadı. Bunun gailesini dahi çekmediniz.
Biz yapacaklarımızı yukarıda sıraladık. Şimdi bakalım bu halka siz ne anlatacaksın.
 
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