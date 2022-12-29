Şimdi icraat zamanı

Yerel seçimi kazanan başkanlar mazbatalarını aldı. LTB Başkanı Harmancı, Lefkoşa için tüm renkleri kucaklayarak çalışma zamanı” derken, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu ise “Şu andan itibaren söz verdiklerimizi hayata geçirmek için çalışmaya başlayacağız” diye konuştu

Pazar günü gerçekleşen Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde Lefkoşa ilçesinde seçilenler mazbatalarını aldı.İlçede 4 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları ve meclis üyelerine bugün saat 14.00’te Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanlık Salonu’nda düzenlenen törenle İlçe Seçim Kurulu Başkanı Duriye Elkıran tarafından mazbataları verildi.Törende sırasıyla, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve meclis üyeleri, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve meclis üyeleri, Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı.Ardından, İlçe Seçim Kurulu’nda yapılan törende, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerine mazbataları dağıtıldı.Mazbatasını aldıktan sonra basına konuşan LTB Başkanı Harmancı, mazbatalarını almalarının ardından yeni yılla birlikte resmi olarak göreve başlayacaklarını belirterek, “Söylenenler seçim dönemi söylendi, konuşulanlar konuşuldu. Artık geçmiş hatalardan ders alıp, doğruları daha doğru, eksiklikleri gidererek Lefkoşa için tüm renkleri kucaklayarak çalışma zamanı bizim için” dedi.Mazbatasını alan Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu ise, zorlu veyoğun bir seçim sürecinden sonra mutlu sona ulaştıklarını kaydederek, tüm seçmenlere, yanında bulunan ve katkı koyan ailesine ve çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkürlerini iletti.Amcaoğlu, “Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sorumluluğumuz büyük. Artık şu andan itibaren söz verdiklerimizi hayata geçirmek için, Gönyeli-Alayköy’ü daha ileriye taşımak için çalışmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Karavezirler de, 262 kilometre alan, 22 muhtarlıkta kendilerine güvenen, gönülden destek veren tüm bölge halkına teşekkür etti.