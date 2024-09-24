“Şimdi hizmet zamanı”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel “Şimdi birlik olma zamandır. Şimdi hizmet zamanıdır” mesajı verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23. Olağan Genel Kurultayı’nda UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, sandıktan zaferle çıktı.

Ünal Üstel, oyların yüzde 65.8’ini alarak, UBP tarihinin en yüksek oy oranına sahip Genel Başkanı oldu.

Bu sonuçlara göre, yüzde 60 oy alan Faiz Sucuoğlu’nu geride bırakan Üstel, UBP tarihinin en yüksek oy alan Genel Başkanı olarak tarihe geçti.

Üstel, UBP 23’üncü Olağan Kurultayı’nda, Parti Meclisi’ne aday olan, kazanan veya bayrağı devreden tüm adaylara tebrik ve teşekkürlerini sundu.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili kardeşlerim;

Parti Meclisi seçimlerimizin sonuçlanması ile kurultay sürecimizi de tamamlamış bulunuyoruz.

Parti Meclisi’ne aday olan, kazanan veya bayrağı arkadaşlarına devreden tüm adaylarımıza tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Ulusal Birlik Partisi, bu ülkenin en büyük, en örgütlü partisidir. Böylesi büyük bir partide, yapacak iş de, görev de çoktur. Partimizin her kademesinde, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada UBP’nin kapıları, UBP’ye hizmet etmek isteyen herkese açık olacaktır.

Ulusla Birlik Partisi kapıları da, gönül kapılarımız da tüm üyelerimize açıktır.

Şimdi bir olma zamanıdır.

Şimdi birlik olma zamandır.

Şimdi hizmet zamanıdır.

Durmak yok, hizmete devam.

Birlikte yeni hedeflere,

Birlikte büyük hedeflere…”