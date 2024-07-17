“Şimdi de gözlerini DAÜ Beach Club’a diktiler”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN), DAÜ’ye ait Beach Club’ın özelleştireceği haberlerinin kendilerini rahatsız ettiğini belirterek "Kurumlarımızın ve arazilerimizin tek tek elimizden kayıp gitmesine müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hem DAÜ’lülere hem de Mağusa ve KKTC halkına çağrıda bulunan sendika, DAÜ Beach Club’a sahip çıkmalarını, tesisi kullanmalarını ve özelleştirmeye sessiz kalmamaları gerektiğini hatırlattı.

DAÜ BİR-SEN’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ’nün kullanımındaki arazide inşa edilen DAÜ Beach Club’ın, basına düşen haberlere göre özelleştirmeyle gündeme geldiği kaydedildi.

Üniversitenin sosyal tesisi olan Beach Club’ın eğitim, spor faaliyetleri ve diğer aktivite ihtiyaçlarına uzun yıllardır hizmet verdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Geçmiş yıllarda DAÜ’ye ait kurumlar, DAİ ve DAK’ın peşkeş çekilmesi, halen hepimizin hafızlarındayken yine DAÜ’ye ait Beach Club’ın özelleştirme haberleri bizleri çok rahatsız etmiştir. Ülkemizin en gözde sahilleri ve yerleri yabancı sermayeye peşkeş çekilmeye devam ederken şimdi de gözlerini DAÜ Beach Club’a dikenler olmuş.

Kurumlarımızın ve arazilerimizin tek tek elimizden kayıp gitmesine müsaade etmeyeceğiz. DAÜ Beach Club’ın çeşitli gerekçeler ile DAÜ’den alınmasına müsaade etmeyeceğimizi, bu konuda her türlü mücadeleyi vereceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.”

