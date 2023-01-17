Şimdi de 95 oktan benzin tükendi

Geçtiğimiz hafta “EuroDiesel” stokunun tükenmesiyle gündeme gelen Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) yeni haftaya 95 oktan benzin stoku sorunuyla girdi. Pek çok K-PET istasyonu, stok bitmesi nedeniyle 95 Oktan Kurşunsuz Benzin satışını durdurdu

Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) istasyonlarında benzin krizi yaşanıyor. Çok sayıda istasyonda benzin kalmadı, bazı istasyonlarda ise bitmek üzere. Euro diesel ve gaz yağında satış sorunsuz sürüyor. Benzin almak için K-Pet istasyonlarına giden sürücüler genellikle "Benzin kalmadı." cevabıyla karşılaşırken, hala benzinin olduğu istasyonu bulan sürücüler ise kendisini şanslı sayıyor.

K-Pet istasyonlarından edinilen bilgiye göre, dolum tesisinde kalmadığı için istasyonlara benzin verilemiyor.

Pompacılar, yakıtın Çarşamba günü itibariyle istasyonlara verileceği bilgisini paylaşırken, benzin talep eden sürücülere 98 oktan kurşunsuz benzin veriliyor

Konuyla ilgili konuşan Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, K-PET’e yakıt taşıyan geminin hava muhalefeti nedeniyle gecikme yaşadığını, bugün adaya varmasının beklendiğini söyledi.

HALKIN SESİ, yaşanan krizi K-Pet Genel Müdürü Malik İşimtekin'e sordu.

İşimtekin, dolum tesislerinde benzin olmadığını doğruladı. Malik İşimtekin, "Bizim burada ne varsa verildi. Vermek zorundayız zaten. Bu şimdinin sıkıntısı değil, birkaç günün sıkıntısı o yüzden biz istasyonlara yapabildiğimiz kadar takviyeleri yaptık." dedi.

"İKİ SEBEBİ VAR"

Benzin kalmamasının iki nedenden kaynaklandığını kaydeden İşimtekin, "Birincisi bizim hava şartlarından geçiyor. İkincisi ise Tüpraş'ta benzin dolumu yapılan iskeledeki dolum kolunda bir arıza var. Yani oradan dolum yapılırsa patlama riski oluştu. O yüzden tek iskeleye kaldılar ve dolumlar gecikti." dedi. Dolum yapacak üç gemilerinin zaten orada beklediğini kaydeden K-Pet Genel Müdürü İşimtekin, "Bir tanesi dün gece (önceki gece) 00.30 gibi yola çıktı. Bir tanesi şuan dolumda. Bir tanesi de demirde sırasını bekliyor." dedi.

"GEMİLER 2-3 GÜN İÇİNDE GELECEK, BU SÜREDE ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Gemilerin çarşamba-perşembe gibi adaya gelebileceğini söyleyen Malik İşimtekin, bu süreçte benzin bulunmayan istasyonları takviye etmek için görüşmeler yaptıklarını kaydetti. İşimtekin, şöyle devam etti:

"İstasyonların bir kısmında var olmayanlara bir şekilde takviye edeceğiz. O konuda görüşmeler yapılıyor. Muhtemelen bir sıkıntı olmaz. Mesela arabasında yarım depo olanın benzin istasyonuna hücum etmesinin bir anlamı yok. Daha büyük bir sıkıntı yaratır, başkasının hakkına girer. O yarım depoyla idare eder zaten birkaç gün için." "DIESELDE SORUN YOK" Diesel stokunda bir sorun olmadığını da ekleyen İşimtekin, "4 milyon litreye yakın stok var daha ve gelen gemilerle diesel de geliyor." dedi.

ALPET'TE "YETERLİ STOK VAR"

Diğer yandan diğer akaryakıt ithalatçısı Altınbaş Petrol (Alpet) ise benzin stoklarında sorun olmadığı bilgisini paylaştı.

