“Şimdi belediyelerimizin önünü açma zamanıdır”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, belediyelerin nefes borusunu tıkayan, büyük projelerin hayat bulmasını engelleyen, günün koşullarına ve ihtiyaçlara cevap veremeyen eski yasanın düzenlenmesinin elzem olduğunu vurguladı





İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, görevi devraldığı dönemde Belediyeler konusunda ülkede ciddi bir belirsizlik ortamının hakim olduğunu kaydetti. Öztürkler, seçim tarihi, belediye başkanlarının ve muhtarların görev sürelerinin bitecek olmasından kaynaklı yetki sorunları gibi sıkıntıları aşmak için belli bir strateji izlendiğini ifade etti.

Öztürkler, ülkede kaos yaratmadan adım adım bu konularda ilerleme kat edildiğini ifade etti.

Esas olan belediyelerin daha güçlü finansal ve idari yapılara kavuşması için ortaya kararlı bir siyasi iradenin konması olduğunu dile getiren Öztürkler, “Biz, değişim ve ilerleme adına bu iradeyi toplumsal fayda temelinde ortaya koyuyoruz. Bu bir samimiyet sınavıdır, komitede tartışılan konulara gerek sendika yetkilileri gerekse de komite üyeleri şahit olmaktadır. Herkesten samimi olarak bu süreci dikkatle takip edilmesini rica ediyorum. Yasanın geçmesi için kimin ne çaba koyduğunun halkımız tarafından bilinmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Sendikaların, belediyelerin ve muhalefetin de bu konuya hassasiyetle yaklaştığını, aslında bu dönem tüm milletvekillerinin yaz tatili yapmadan komitelerde çalıştığını kaydeden Bakan Öztürkler, “Tüm partilerimizin milletvekilleri bu yıl yaz tatili yapmamıştır, yoğun şekilde komiteler çalıştırılmıştır. Bu bağlamda da kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte samimiyet ve siyasi irade ortaya koyarak bu önemli yasanın oy birliği ile geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Yarım asırdan fazladır güncellenmeyen eski yasa ile ileriye gidilmesi mümkün olmadığının altını çizen Öztürkler, belediyelerin nefes borusunu tıkayan, büyük projelerin hayat bulmasını engelleyen, günün koşullarına ve ihtiyaçlara cevap veremeyen eski yasanın düzenlenmesinin elzem olduğunu söyledi.

Öztürkler, “Belediyeler reformu dendiğinde; ilk günden itibaren 51/95 Belediyeler Yasasının aciliyetini bildiğimizi bizler için en az belediyelerin birleştirilmesi kadar önemli olanın bu yasa tasarısının yasallaşması adına adım atacağımızı, irade göstereceğimizi söylemiştim. Şimdi bu konuda hep birlikte çalışıp, belediyelerimizin önünü açma zamanıdır” dedi.

