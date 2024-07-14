Silver Beach’te kadın cesedi

Mağusa Silver Beach’te bugün saat 12.00'de deniz kıyısında bulunan kayalıkların yanında su içerisinde, kimliği henüz tespit edilemeyen cansız bir kadın bedeni bulundu.
Kadının cesedi bölgede denize gelenler tarafından fark edilerek polise haber verildi.
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