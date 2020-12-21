banner583
banner572
Çamurdan zaferle çıktılar
Çamurdan zaferle çıktılar
10 0
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
57 0
 
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
24 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
270 0
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
14 0
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
23 0
“Çember giderek daralıyor”
“Çember giderek daralıyor”
87 0
banner529
banner570

Sıla Usar İncirli’den ‘kalabalık’ UBP Kurultayı’na tepki

banner476

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile, Ulusal Birlik Partisi’nin bugün gerçekleşen 12’nci Olağanüstü Kurultay’ına dikkat çekti.

banner577
Sıla Usar İncirli’den ‘kalabalık’ UBP Kurultayı’na tepki
 
İncirli, “Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?” adlı başlık altında yayınladığı paylaşımda, “Başkan seçmek üzere tamamlayamadığı kurultayı hem kendi parti içi hem de ülkemiz demokrasisine zarar vermiştir” ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgınının yerel bulaşla başka bir boyut aldığı, birçok yasağın ve kısıtlamanın yürürlükte olduğu bir dönemden geçildiğine işaret eden CTP Milletvekili İncirli, UBP’nin sosyal mesafeyi ihlal eden, maske takılmasının zorunlu olmadığı, kalabalık bir toplantı halinde kendine başkan seçmiş olmasını eleştirdi.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlar hükümetin büyük ortağı UBP yönetimi ve içinde bizzat Sağlık Bakanı’nın da olduğu bakanlar tarafından ihlal edildiğini savunan İncirli, “Toplum Koronavirüs salgınının sağlık, ekonomik, sosyal, psikolojik bedellerini öderken hükümet hiçbir şey olmamış gibi, aldıkları kararlara uymak hep başkalarının göreviymiş gibi davranamaz. Yapılan her açıdan vahim bir hatadır ve kabul edilemez. Umarım bedeli sağlık açısından ağır olmaz” dedi.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.