Sıla Usar İncirli’den ‘kalabalık’ UBP Kurultayı’na tepki

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile, Ulusal Birlik Partisi’nin bugün gerçekleşen 12’nci Olağanüstü Kurultay’ına dikkat çekti.



İncirli, “Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?” adlı başlık altında yayınladığı paylaşımda, “Başkan seçmek üzere tamamlayamadığı kurultayı hem kendi parti içi hem de ülkemiz demokrasisine zarar vermiştir” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının yerel bulaşla başka bir boyut aldığı, birçok yasağın ve kısıtlamanın yürürlükte olduğu bir dönemden geçildiğine işaret eden CTP Milletvekili İncirli, UBP’nin sosyal mesafeyi ihlal eden, maske takılmasının zorunlu olmadığı, kalabalık bir toplantı halinde kendine başkan seçmiş olmasını eleştirdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlar hükümetin büyük ortağı UBP yönetimi ve içinde bizzat Sağlık Bakanı’nın da olduğu bakanlar tarafından ihlal edildiğini savunan İncirli, “Toplum Koronavirüs salgınının sağlık, ekonomik, sosyal, psikolojik bedellerini öderken hükümet hiçbir şey olmamış gibi, aldıkları kararlara uymak hep başkalarının göreviymiş gibi davranamaz. Yapılan her açıdan vahim bir hatadır ve kabul edilemez. Umarım bedeli sağlık açısından ağır olmaz” dedi.

