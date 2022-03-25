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“Sıkıntılı süreci en iyi şekilde atlatacağız”

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Başbakan Sucuoğlu, Müteahhitler Birliği’nin toplantısında gördüğü heyecanın, bu sıkıntılı zor süreci en iyi şekilde atlatacaklarına olan inancının arttığını kaydetti

“Sıkıntılı süreci en iyi şekilde atlatacağız”
 

 
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin toplantısında konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, doğru bir zamanda bu toplantının düzenlendiğini ifade ederek, her şeye rağmen KKTC’nin ve kuzey sahillerinin doğal bir güzellik sunduğunu söyledi. Sucuoğlu, güzeli daha da güzelleştirmek, güzeli harcamanın da ellerinde olduğunu kaydetti.
Toplantının, bu yüzden önemli olduğunu, güzel bir ülke yaratmak ve gelecek nesillere aktarmanın önemini ifade eden Sucuoğlu, kuzey sahil şeridinde güzel yatırımlar yapıldığını ve bölgeye yabancıların önemli bir ilgisinin olduğunu söyledi.
Sucuoğlu, Ukrayna-Rusya savaşının ülkeyi her yönden etkilediğini ancak toplantıda gördüğü heyecanın, bu sıkıntılı zor süreci en iyi şekilde atlatacaklarına olan inancının arttığını ifade etti.
İnşaat sektörünün de turizm eğitim ve hizmet alanları gibi bu zor sürecin atlatılmasında önemli bir yer alacağına inanç belirten Sucuoğlu, düzgün yatırımlar ve yatırımcılar güven verirken, yabancıların ilgisini artırdığını kaydetti.

 
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