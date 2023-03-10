“Sıkıntılı okul binalarımız var”

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu okullarda yürüttükleri deprem kontrolleri ile ilgili “Sıkıntılı okul binalarımız mevcut” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla düzenlenen “Kıbrıs’ın Deprem Gerçeği ve Yapılması Gerekenler” panelinde KKTC’nin depreme nasıl hazırlanması gerektiği ile ilgili kapsamlı bir yol haritası oluşturuldu.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, “Artık bazı gerçekleri konuşarak yüzleşmemizin zamanı geldi” dedi.

“Gerekli tüm kurumların ve yapılan tüm projelerin denetimden geçmesi gerekiyor. Disiplin ve sorumluluk içinde önüne geçilemeyecek hiçbir sorun yoktur” diyen Yağcıoğlu, kaçak kat ve yapıların sadece kayıp olarak döneceğini söyledi.

Yağcıoğlu, “Bir an önce üstümüze düşen görevleri yapmamız gerekiyor. Mevcuttaki binalarımızın kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bizler, 1974’den önce yapılan binaların riskli olduğunu dile getirdik” dedi. Bina kontrollerine de başladıklarını söyleyen Gürkan Yağcıoğlu, okullarda yürüttükleri deprem kontrolleri ile ilgili de bilgiler aktardı. Yağcıoğlu, “Başbakanlığımız, duyarlı bir tavır sergileyerek ülkemizdeki okulların deprem risklerinin belirlenmesi için odamızı yetkilendirdi. Okullarımızda ilk taramamızı yaptık. Olmasını beklediğimiz gibi sıkıntılı okul binalarımız mevcut. Şu anda risk sıralaması yapıyoruz. Sonrasında ileri tetkik çalışmalarına başlayarak laboratuvar testlerinin ardından güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması gereken okulları belirleyeceğiz” ifadesini kullandı.

