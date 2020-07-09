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"Sıkılan kurşunun ölümle sonuçlanabileceği bilinmiyor mu?"

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"Sıkılan kurşunun ölümle sonuçlanabileceği bilinmiyor mu?"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bu sabah Yayla köyü sahiline çıkmaya çalışan iki Suriyeli mültecinin güvenlik güçleri tarafından silahla vurularak yaralanmasına tepki gösterdi.

Özyiğit, “Kaçmaya çalışan bu kişileri yakalamanın tek yolu kurşunlamak mı?” diye sordu ve “Yaşam hakkı, insan hakları.. Bunları tamamen unuttuk mu?” diye konuştu.

Cemal Özyiğit’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Bir tarafta jetle gelip özel izinle tüm kurallar ihlal edilerek ülkeye gelenlere yapılan muamele, diğer yandan kendilerinin, çocuklarının, ailelerinin canlarını kurtarmak adına savaş ve zulümden kaçan insanlara sıkılan kurşunlar…

Kaçmaya çalışan bu kişileri yakalamanın tek yolu kurşunlamak mı? Sıkılan kurşunun bir karış yukarıya isabet etmesinin ölümle sonuçlanabileceği bilinmiyor mu?

Yaşam hakkı, insan hakları.. Bunları tamamen unuttuk mu?

Yazık… Gerçekten çok yazık…”

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