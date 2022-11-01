Sigortalılar üvey evlat gibi

KKTC’deki 31 bin 3 sigorta emeklisinin 12 bin 772’si asgari ücretin altında maaş alıyor. Asgari ücretin altında maaş alanlar arasında 25 yıl prim yatıranlar da var





KKTC’de sigorta emeklilerine yönelik haksız uygulamalardan biri daha gün yüzüne çıktı. Ülkenin; kamudan maaş çeken çalışanlar ile kamudan çalışmadan maaş çekenlerin yanında “üvey evlat muamelesi” gören sosyal sigortalılara yönelik haksız uygulamalar, emeklilikte de devam ediyor.

KKTC’de Ekim 2022 itibarıyla 31 bin 003 sigorta emeklisinin 12 bin 772’si asgari ücretin altında maaş alıyor. Çalışma Bakanlığı’nın resmi verilerine göre ayrıca, asgari ücretin altında emekli maaşı alan kişilerin 1,579’u sigortalara en az 25 yıl prim yatırımı yapan kişilerden oluşuyor.

10 YILDA ORTAYA ÇIKAN DRAMATİK GÖRÜNTÜ…

Çalışanların haklarına yönelik çıkışlarıyla dikkati çeken CTP milletvekili Devrim Barçın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, “UBP, 2012 yılında tek başına iktidarda iken yaptığı yasa değişikliği ile 25 yıl çalışan bir kişinin en az asgari ücret kadar emekli maaşı alma hakkını sigortalıların elinden almıştır” dedi. Barçın, 10 yılın sonunda gelinen son durumda sigortadan emekli kişilerin

%41.19’unun asgari ücretin altında maaş aldığını, bunların %13’ünün 25 yıl sigortalara prim yatırımı yapan kişiler olduğunu anlattı.

UBP, “2012’de yaptığı yasa değişikliği ile sigorta emeklilerinin ipini çekti” diyen Devrim Barçın, sorununun çözüm yolunun olduğuna da işaret ederek, şu önerileri yaptı:

“Çözüm, kayıt dışılığı önleme + gerçek maaş üzerinden yatırımların yapılıp sigortalara girdi sağlamak + hem bunun için hem de geçinebilecek emekli maaşı alınabilmesi için asgari yatırım basamağı (bir profesöre asgari ücret üzerinden sigorta yatırımı yapılmasının yasaklanması vd.) düzenlemesine yönelik yasa değişikliğinin bir an önce yapılmasıdır.”

