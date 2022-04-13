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Sigortalı sayısı yarı yarıya düştü

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Çalışma Bakanı Taçoy, Şubat 2020’de 120 bin olan çalışan sigortalı sayısının, yıl sonunda 55 bine düştüğüne dikkat çekti. Yılda 600-700 kişinin sigortadan emekli olduğunu belirten Taçoy, 135 bin aktif çalışanın hedef konması gerektiğini söyledi

Sigortalı sayısı yarı yarıya düştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ocak 2020- Şubat 2020’de 120 bin olan çalışan aktif sigortalı sayısının, yıl sonunda 55 bine düştüğüne işaret etti, ülkedeki çalışan sayısının 130 binlere kadar çıkarılması gerekliliğine de vurgu yaptı.
İhtiyat Sandığı’nda parayı işletebilecek birilerine ihtiyaç olduğunu ifade eden Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, “Düz memur mantığı olmaz” dedi.
CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın, esnafa ve kooperatiflere yapılmayan prim desteği ve devletin özel sektör çalışanlarına yarattığı sıkıntılara işaret ettiği konuşması üzerine söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ocak 2020- Şubat 2020’de 120 bin olan çalışan aktif sigortalı sayısının, yıl sonunda 55 bine düştüğüne işaret etti.
Primlerin de yasalara göre değiştiğine değinen Taçoy, işçi sayısının azaldığını, sektörlerde maliyetlerin artmasıyla piyasada talebin de düştüğünü belirtti. Ekonominin buna karşılık vermesinin kolay olmadığını söyleyen Bakan Taçoy, bazı tedbirlerin alınması gerekliliğine değindi, işsizliğin artmaması için çalıştıklarını kaydetti.
Fonlardan kaynaklı imkanlarla sektörlerin canlandırılması gerektiğini söyleyen Bakan Taçoy, ülkedeki çalışan sayısının 130 binlere kadar çıkarılması gerekliliğine de vurgu yaptı. Yılda 600-700 kişinin sigortadan emekli olduğunu belirten Taçoy, 135 bin aktif çalışanın hedef konması gerektiğini ifade etti.
135 bin sayısı yakalanmazsa Sosyal Sigortalar adına kötü sonuçlar doğacağına işaret eden Bakan Taçoy, İhtiyat Sandığı için de iyi hesap yapılması gerektiğini belirtti.
İhtiyat Sandığı’nda parayı işletebilecek birilerine ihtiyaç olduğunu ifade eden Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, “Düz memur mantığı olmaz” dedi.
 
 
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